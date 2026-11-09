Infineon feiert „technologischen Durchbruch“

Ausbau mit Unterstützung der öffentlichen Hand

Stärken will das Unternehmen auch mit Unterstützung der öffentlichen Hand ausbauen. Bis 2034 sollen in den Kärntner Standort 1,1 Milliarden Euro fließen. Die Republik Österreich unterstützt den Bau einer neuen Chipfertigung, die sich ebenso um die 300-Millimeter-Wafer dreht, mit 319 Millionen Euro. Die Förderung wurde durch die EU im Rahmen des EU-Chips-Acts bereits genehmigt.