Schiedsrichter schimpft nach Spiel: „Sch*** VAR!“

Beim 2:2 zwischen Twente Enschede und Ajax Amsterdam stand Schiedsrichter Joey Kooij nach einem VAR-Eingriff im Mittelpunkt. Beim Stand von 2:1 für Ajax rund 15 Minuten vor Schluss stoppte Kooij die Partie, nachdem Video-Assistent Dennis Higler ihn auf ein mögliches Handspiel im Strafraum aufmerksam gemacht hatte. Nach einem Blick auf die Bilder entschied der Schiedsrichter jedoch: kein strafbares Handspiel. Twentes vielversprechender Angriff war damit umsonst unterbrochen worden, was die Gastgeber freilich ärgerte ...