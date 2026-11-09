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Schiedsrichter schimpft nach Spiel: „Sch*** VAR!“

Fußball International
09.11.2026 12:58
Schiedsrichter Joey Kooij (li.) stand beim 2:2 zwischen Twente und Ajax im Mittelpunkt.
Schiedsrichter Joey Kooij (li.) stand beim 2:2 zwischen Twente und Ajax im Mittelpunkt.(Bild: AFP/VINCENT JANNINK)
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Von krone Sport

Dass ein Schiedsrichter die Fassung verliert und sich unglücklich gegenüber seinen eigenen Kollegen äußert, kommt auch nicht so häufig vor. So ist es jedoch in den Niederlanden passiert. „Scheiß VAR“, schimpfte er.

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Beim 2:2 zwischen Twente Enschede und Ajax Amsterdam stand Schiedsrichter Joey Kooij nach einem VAR-Eingriff im Mittelpunkt. Beim Stand von 2:1 für Ajax rund 15 Minuten vor Schluss stoppte Kooij die Partie, nachdem Video-Assistent Dennis Higler ihn auf ein mögliches Handspiel im Strafraum aufmerksam gemacht hatte. Nach einem Blick auf die Bilder entschied der Schiedsrichter jedoch: kein strafbares Handspiel. Twentes vielversprechender Angriff war damit umsonst unterbrochen worden, was die Gastgeber freilich ärgerte ...

„Scheiß VAR!“
Und auch Kooij machte nach dem Spiel aus seiner Frustration keinen Hehl. Wie über Außenmikrofone zu hören war, schrie der Referee auf dem Weg in die Katakomben „Scheiß VAR!“. Später erklärte er bei „ESPN“: „Ich habe mich darüber wirklich enorm geärgert.“

Ausgleich fiel dann doch in Minute 95
Für zusätzlichen Zündstoff sorgte eine weitere Intervention des Video-Schiedsrichters in der Nachspielzeit. Zunächst hatte Kooij ein Trikotziehen von Ajax-Verteidiger Lucas Rosa gegen Ramiz Zerrouki übersehen, dann wurde er erneut zum Monitor geschickt. Diesmal entschied er auf Elfmeter für Twente. Weghorst verwandelte den Elfmeter zum 2:2-Endstand.

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