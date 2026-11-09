Ab Dezember gibt es keine Klebe-Vignette mehr

Nach 30 Jahren ist Schluss mit dem klassischen Autobahn-Pickerl! Wer in Österreich künftig auf den Autobahnen und Schnellstraßen unterwegs sein will, muss auf die digitale Vignette umsteigen. Ab 1. Dezember werden keine Klebevignetten mehr verkauft. Autofahrer müssen sich allerdings nicht unbedingt selbst durch einen Online-Shop klicken – denn auch beim Kauf vor Ort bleibt vieles wie gewohnt.
Die Vignette für das Jahr 2027 ist bereits erhältlich. Bis Ende Dezember kostet die digitale Jahresvignette noch 106,80 Euro. Ab Jänner 2027 wird sie um zwei Prozent teurer und kostet dann 108,90 Euro. Das gaben Mobilitätsminister Peter Hanke (SPÖ) und Vertreter der Asfinag am Montag bekannt.
Letzte Klebevignetten noch gültig
Nach drei Jahrzehnten verschwindet damit die Klebevignette aus dem Verkauf. Ab 1. Dezember 2026 gibt es ausschließlich digitale Vignetten. Ganz so abrupt ist der Abschied vom Pickerl allerdings nicht: Bereits gekaufte Klebevignetten für 2026 bleiben noch bis einschließlich 31. Jänner 2027 gültig. Ab 1. Februar 2027 ist dann endgültig nur noch die digitale Variante gültig.
Der Umstieg dürfte für viele Autofahrer keine große Umstellung sein. Bereits im Vorjahr entschieden sich 83 Prozent der Käufer für die digitale Version. Am Angebot ändert sich nichts: Neben der Jahresvignette gibt es weiterhin Tages-, Zehn-Tages- und Zwei-Monats-Vignetten.
Digital kaufen – auch vor Ort möglich
Wer beim Kauf lieber auf persönliche Beratung setzt, muss sich keine Sorgen machen. Denn digital bedeutet nicht, dass die Vignette ausschließlich im Internet erhältlich ist. Die Asfinag hat ihre Vertriebsstellen von 3500 auf 4500 ausgebaut. Das digitale Pickerl kann unter anderem in Trafiken, Tankstellen, an Mautstellen und bei Autofahrerklubs gekauft werden. Zusätzlich stehen 108 Automaten zur Verfügung.
Die Jahresvignette 2027 gilt wie gewohnt 14 Monate – vom 1. Dezember 2026 bis zum 31. Jänner 2028. Die Vignettenpflicht betrifft Pkw, Motorräder und leichte Wohnmobile. Für Fahrzeuge mit Wechselkennzeichen genügt künftig eine einzige digitale Vignette.
Vorsicht vor falschen Zahlungsaufforderungen
Mit der zunehmenden Digitalisierung steigt allerdings auch die Gefahr von Betrugsversuchen. Die Asfinag warnt vor gefälschten E-Mails und SMS, in denen Autofahrer zur Zahlung aufgefordert werden. Dahinter stecke offenbar der Versuch, an Kreditkartendaten zu gelangen.
Die Empfehlung lautet daher, die digitale Vignette ausschließlich über den offiziellen Maut-Shop der Asfinag oder autorisierte Vertriebspartner zu kaufen.
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