Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

So steigen Sie um

Ab Dezember gibt es keine Klebe-Vignette mehr

Österreich
09.11.2026 12:33
Nach 30 Jahren wird die Klebevignette abgeschafft. Ab Dezember gibt es nur noch die digitale ...
Nach 30 Jahren wird die Klebevignette abgeschafft. Ab Dezember gibt es nur noch die digitale Variante.(Bild: APA/TOBIAS STEINMAURER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach 30 Jahren ist Schluss mit dem klassischen Autobahn-Pickerl! Wer in Österreich künftig auf den Autobahnen und Schnellstraßen unterwegs sein will, muss auf die digitale Vignette umsteigen. Ab 1. Dezember werden keine Klebevignetten mehr verkauft. Autofahrer müssen sich allerdings nicht unbedingt selbst durch einen Online-Shop klicken – denn auch beim Kauf vor Ort bleibt vieles wie gewohnt.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Vignette für das Jahr 2027 ist bereits erhältlich. Bis Ende Dezember kostet die digitale Jahresvignette noch 106,80 Euro. Ab Jänner 2027 wird sie um zwei Prozent teurer und kostet dann 108,90 Euro. Das gaben Mobilitätsminister Peter Hanke (SPÖ) und Vertreter der Asfinag am Montag bekannt.

Letzte Klebevignetten noch gültig
Nach drei Jahrzehnten verschwindet damit die Klebevignette aus dem Verkauf. Ab 1. Dezember 2026 gibt es ausschließlich digitale Vignetten. Ganz so abrupt ist der Abschied vom Pickerl allerdings nicht: Bereits gekaufte Klebevignetten für 2026 bleiben noch bis einschließlich 31. Jänner 2027 gültig. Ab 1. Februar 2027 ist dann endgültig nur noch die digitale Variante gültig.

Umsteigen, bitte: Bis Jahresende kostet die Vignette 106,80 Euro, danach 108,90 Euro.
Umsteigen, bitte: Bis Jahresende kostet die Vignette 106,80 Euro, danach 108,90 Euro.(Bild: APA/TOBIAS STEINMAURER)

Der Umstieg dürfte für viele Autofahrer keine große Umstellung sein. Bereits im Vorjahr entschieden sich 83 Prozent der Käufer für die digitale Version. Am Angebot ändert sich nichts: Neben der Jahresvignette gibt es weiterhin Tages-, Zehn-Tages- und Zwei-Monats-Vignetten.

Digital kaufen – auch vor Ort möglich
Wer beim Kauf lieber auf persönliche Beratung setzt, muss sich keine Sorgen machen. Denn digital bedeutet nicht, dass die Vignette ausschließlich im Internet erhältlich ist. Die Asfinag hat ihre Vertriebsstellen von 3500 auf 4500 ausgebaut. Das digitale Pickerl kann unter anderem in Trafiken, Tankstellen, an Mautstellen und bei Autofahrerklubs gekauft werden. Zusätzlich stehen 108 Automaten zur Verfügung.

Lesen Sie auch:
Annette Rygol zahlte für die Vignette 2025 – und bekam dennoch mehrere Strafen. 
Strafe über 1000 Euro
Kurios: Frau zahlte Vignette, aber fuhr „ungültig“
06.02.2026
Krone Plus Logo
Neue Kosten rollen an
Autofahren wird teurer: Das kommt auf Lenker zu
31.10.2026
Ab 2027 nur digital
Regierung beschließt Aus für Klebevignette
08.10.2025

Die Jahresvignette 2027 gilt wie gewohnt 14 Monate – vom 1. Dezember 2026 bis zum 31. Jänner 2028. Die Vignettenpflicht betrifft Pkw, Motorräder und leichte Wohnmobile. Für Fahrzeuge mit Wechselkennzeichen genügt künftig eine einzige digitale Vignette.

Vorsicht vor falschen Zahlungsaufforderungen
Mit der zunehmenden Digitalisierung steigt allerdings auch die Gefahr von Betrugsversuchen. Die Asfinag warnt vor gefälschten E-Mails und SMS, in denen Autofahrer zur Zahlung aufgefordert werden. Dahinter stecke offenbar der Versuch, an Kreditkartendaten zu gelangen.

Die Empfehlung lautet daher, die digitale Vignette ausschließlich über den offiziellen Maut-Shop der Asfinag oder autorisierte Vertriebspartner zu kaufen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Österreich
09.11.2026 12:33
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Herzensmenschen geehrt
„Krone“-Gala feiert Niederösterreichs Helden
Kurioser Wildwechsel
Leserin filmt mit: Hier hüpft Känguru durch NÖ
Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
6 Tote im Zentrum, 3 Leichen im Haus des Schützen
130.544 mal gelesen
Bevor der Schütze am Markplatz von Krakau ein Blutbad anrichtete, könnte er seine Familie ...
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo 2026
98.837 mal gelesen
Gericht
Wegen regem Sexleben: Kein Geld nach Quadunfall
89.369 mal gelesen
Krone Plus Logo
Thomas F. konnte gerade noch vom Quad springen, bevor es die Böschung runterfiel: „Das hätte ...
Österreich
E-Card-Gebühr: Regierung schröpft wieder Senioren
1367 mal kommentiert
Ab 2026 müssen Millionen Pensionisten in Österreich erstmals die jährliche E-Card-Gebühr ...
Ausland
Russland droht Wien mit „schmerzhafter“ Vergeltung
881 mal kommentiert
Seit dem Frühjahr 2022 hat das Ministerium nach eigenen Angaben in rund 70 Fällen russischen ...
Außenpolitik
Trump spricht von „anderer Form“ für Ukraine
760 mal kommentiert
Trump sieht den gegenseitigen Hass zwischen Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyj als größtes ...
Mehr Österreich
Sogar Nachts
In dieser Bank bewacht Kater „Sweety“ die „Mäuse“
Auch Vaper betroffen
Nur eine Stange: EU schränkt Zigarettenhandel ein
So steigen Sie um
Ab Dezember gibt es keine Klebe-Vignette mehr
Heftiger Cyberangriff
Brennertunnel: Hacker fordern Lösegeld für Daten
Schwerer Vorwurf
Mann soll Frauen in Umkleiden fotografiert haben
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf