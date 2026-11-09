Ab Dezember gibt es keine Klebe-Vignette mehr

Digital kaufen – auch vor Ort möglich

Wer beim Kauf lieber auf persönliche Beratung setzt, muss sich keine Sorgen machen. Denn digital bedeutet nicht, dass die Vignette ausschließlich im Internet erhältlich ist. Die Asfinag hat ihre Vertriebsstellen von 3500 auf 4500 ausgebaut. Das digitale Pickerl kann unter anderem in Trafiken, Tankstellen, an Mautstellen und bei Autofahrerklubs gekauft werden. Zusätzlich stehen 108 Automaten zur Verfügung.