Killt Künstliche Intelligenz die Kreativbranche?

Ein kurzer Textbefehl genügt – und schon entsteht ein Bild. KI komponiert Musik, schneidet Videos, schreibt Texte und entwickelt Codes. Die Möglichkeiten sind enorm, die Verunsicherung in der Kreativbranche ebenso. In Tirol zählen rund 6000 Unternehmen zur Kreativwirtschaft. Sie beschäftigen mehr als 15.000 Menschen und erwirtschaften jährlich etwa 1,8 Milliarden Euro Umsatz. Angesichts dieser Entwicklung stellt sich die Frage: Welche Aufgaben werden künftig noch von Menschen übernommen?