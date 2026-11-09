Crash, Kokain und eine Prügel-Attacke in Wien

Nicht der einzige Drogenfund im 15. Bezirk

Und es blieb nicht der einzige Drogenfund an diesem Abend im 15. Bezirk: Gegen 20.30 Uhr wurden Polizisten auf der Sechshauser Straße auf einen Pkw mit rumänischem Kennzeichen aufmerksam. Bei der Kontrolle schlug ihnen bereits Cannabisgeruch entgegen. Zwei der drei Insassen verhielten sich zudem auffällig nervös. Bei der anschließenden Durchsuchung entdeckten die Beamten unter dem Beifahrersitz einen Plastiksack mit rund 165 Gramm Kokain. Außerdem wurden Bargeld in szenetypischer Stückelung, eine Feinwaage und Cannabis sichergestellt. Für den 21-jährigen Lenker sowie seine beiden Mitfahrer klickten die Handschellen. Der Lenker hatte zudem eine gefälschte 20-Euro-Banknote bei sich und musste seinen Führerschein abgeben.