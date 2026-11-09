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Turbulente Szenen

Crash, Kokain und eine Prügel-Attacke in Wien

Wien
09.11.2026 13:22
Nach einer Unfallflucht eskalierte die Situation bei der Festnahme: Zwei Polizisten wurden ...
Nach einer Unfallflucht eskalierte die Situation bei der Festnahme: Zwei Polizisten wurden verletzt, beim Verdächtigen fanden die Beamten 13 Säckchen Kokain.(Bild: P. Huber)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Erst krachte es, dann ergriffen die Beteiligten die Flucht: Nach einem Verkehrsunfall in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus kam es zu einer turbulenten Festnahme. Ein 32-Jähriger ging auf Polizisten los und verletzte zwei Beamte. Bei ihm fanden die Ermittler schließlich 13 Säckchen Kokain.

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Wilde Szenen nach einem Verkehrsunfall in Wien: Am Sonntagnachmittag krachte es im Kreuzungsbereich Avedikstraße/Lehnergasse im Bezirk Rudolfsheim-Fünfhaus zwischen zwei Pkw. Doch statt auf die Polizei zu warten, ergriff einer der Unfalllenker plötzlich die Flucht. Der 50-jährige Unfallgegner hatte nämlich den Verdacht, dass der Mann alkoholisiert sein könnte, und wollte deshalb die Polizei verständigen.

Doch nicht nur der mutmaßliche Unfalllenker machte sich aus dem Staub: Ein Begleiter soll kurzerhand das Steuer übernommen haben und ebenfalls davongefahren sein. Der 50-Jährige alarmierte daraufhin den Polizeinotruf.

0,6 Promille Alkohol im Blut
Beamte der Polizeiinspektion Storchengasse konnten das Unfallfahrzeug wenig später in der Jehringgasse aufspüren. Der Mann, der zu diesem Zeitpunkt am Steuer saß, hatte 0,6 Promille Alkohol im Blut. Sein Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen.

Plötzlich schlug der Verdächtige zu
Als die Polizisten anschließend zum abgestellten Wagen zurückkehrten, entdeckten sie einen Mann, der das Fahrzeug mit seinem Handy filmte. Ein im Auto gefundener Reisepass führte die Beamten auf die richtige Spur: Bei dem Mann handelte es sich um den mutmaßlichen ursprünglichen Unfalllenker, einen 32-jährigen Serben.

Da der Verdächtige Anzeichen einer möglichen Suchtmittelbeeinträchtigung zeigte und der Verdacht bestand, dass er Drogen bei sich haben könnte, wollten ihn die Beamten durchsuchen. Doch plötzlich eskalierte die Situation: Der 32-Jährige schlug einem Polizisten gegen den Oberkörper und versuchte davonzulaufen.

Die Beamten nahmen sofort die Verfolgung auf und konnten den Flüchtigen rasch einholen und festnehmen. Bei der Rangelei wurden zwei Polizisten verletzt. Einer von ihnen konnte seinen Dienst anschließend nicht mehr fortsetzen.

13 Säckchen Kokain entdeckt
Bei der anschließenden Durchsuchung machten die Polizisten schließlich noch einen Drogenfund: Insgesamt 13 Säckchen mit Kokain – zwölf kleinere und ein größeres – wurden sichergestellt. Die Ermittlungen laufen.

Nicht der einzige Drogenfund im 15. Bezirk
Und es blieb nicht der einzige Drogenfund an diesem Abend im 15. Bezirk: Gegen 20.30 Uhr wurden Polizisten auf der Sechshauser Straße auf einen Pkw mit rumänischem Kennzeichen aufmerksam. Bei der Kontrolle schlug ihnen bereits Cannabisgeruch entgegen. Zwei der drei Insassen verhielten sich zudem auffällig nervös. Bei der anschließenden Durchsuchung entdeckten die Beamten unter dem Beifahrersitz einen Plastiksack mit rund 165 Gramm Kokain. Außerdem wurden Bargeld in szenetypischer Stückelung, eine Feinwaage und Cannabis sichergestellt. Für den 21-jährigen Lenker sowie seine beiden Mitfahrer klickten die Handschellen. Der Lenker hatte zudem eine gefälschte 20-Euro-Banknote bei sich und musste seinen Führerschein abgeben.

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