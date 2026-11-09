Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mögliche Fallen

Zukunftsdepot: Kind könnte Steuern nachzahlen

Innenpolitik
09.11.2026 13:18
Tomaselli hat einige Kritikpunkte am Zukunftsdepot.
Tomaselli hat einige Kritikpunkte am Zukunftsdepot.(Bild: Krone-Collage/Evelyn Hronek, APA/HELMUT FOHRINGER)
Porträt von Jennifer Kapellari
Von Jennifer Kapellari

Das von der Regierung angekündigte Zukunftsdepot soll Kindern den Start ins Erwachsenenleben erleichtern. Doch schon eine Bankgebühr oder ein Euro zu viel könnte die Steuerbegünstigung gefährden. Die Grünen-Abgeordnete Nina Tomaselli warnt vor Lücken im Entwurf.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Ein Zukunftsdepot soll Kindern in Österreich steuerbegünstigten Vermögensaufbau ermöglichen. Laut dem Gesetzesentwurf verliert das Depot aber seinen steuerlichen Sonderstatus, wenn die Voraussetzungen nicht erfüllt werden. Was passiert, wenn eine der vielen Vorgaben im Laufe der Zeit „gebrochen“ werden? „In dem aktuellen Entwurf gibt es sehr unpräzise Erläuterungen, was das dann bedeuten könnte“, meint die Grünen-Politikerin Nina Tomaselli zur „Krone“.

Zahlen Kinder für Banken-Fehler?
Beispielsweise dürfen für das Depot bis zum 18. Geburtstag keine Konto- oder Depotführungsgebühren anfallen. Die Eltern haben das allerdings nicht vollständig selbst in der Hand: Solche Gebühren verrechnet die Bank. Transaktions- und Orderkosten sind erlaubt. Ob eine irrtümlich verrechnete Gebühr mögliche Folgen für das Depot des Kindes hat, geht aus dem Entwurf noch nicht hervor. „Das Kind muss also mitunter für die Fehler der Bank aufkommen“, kritisiert Tomaselli. Eine eigene Sanktion für die Bank – sollten Fehler passieren – wird nicht genannt.

Auch bei den Einzahlungen ist eine klare Grenze vorgesehen: Eltern dürfen höchstens 5000 Euro pro Kalenderjahr einzahlen. Eine Einzahlung von 5001 Euro würde diese Vorgabe überschreiten. Eine Toleranzgrenze oder eine ausdrückliche Korrekturmöglichkeit nennt der Entwurf nicht. Ob bei einem Euro zu viel tatsächlich das ganze Depot betroffen wäre oder nur der überschießende Betrag, bleibt allerdings offen. 

Wer vor dem 18. Geburtstag Geld aus dem Depot nimmt, muss laut Entwurf einen Teil des Gewinns versteuern: 75 Prozent davon. Das gilt, wenn das entnommene Geld mehr wert ist als die eingezahlten Beträge samt Startguthaben. Bei einem Wechsel zu einer anderen Bank soll keine Nachversteuerung anfallen, wenn die nötigen Daten mitübermittelt werden.

Zitat Icon

Die Ankündigungen des Bundeskanzlers werden sich nicht bewahrheiten: Das Renditeversprechen von 7 Prozent im Jahr sind eine einzige Lotterie!

Nina Tomaselli, Grüne Finanzssprecherin

Bild: APA/HELMUT FOHRINGER

Vorteil vor allem für gut verdienende Familien
Generell stößt sich Tomaselli an einigen Ankündigungen des Bundeskanzlers rund um das Zukunftsdepot. Sie kritisiert etwa, dass das Startguthaben von 500 Euro laut Entwurf nur für Kinder der Jahrgänge 2027 und 2028 vorgesehen ist. „Von wegen alle Kinder“, so Tomaselli. „So wird aus dem Versprechen gleicher Startchancen eine staatliche Förderung ungleicher Voraussetzungen.“

Auch die versprochene Steuerfreiheit sei begrenzt: Begünstigt sind vor allem realisierte Wertsteigerungen. Zinsen und laufende Erträge bleiben grundsätzlich steuerpflichtig. „Verboten sind nur Konto- und Depotführungsgebühren. Rechtlich gibt es keine Nebenkostenobergrenze“, warnt die Grüne. Andere Gebühren, beispielsweise die Order- und Sparplangebühren, Ausgabeaufschläge, Umschichtungen und Depotüberträge seien hingegen nicht begrenzt.

Lesen Sie auch:
Die Regierung will Kinder mit dem Zukunftsdepot beim Aufbau von Vermögen helfen, die Kriterien ...
Krone Plus Logo
500 Euro vom Staat
Zukunftsdepot: Nicht jedes Kind bekommt Bonus
18.10.2026
Krone Plus Logo
Regierungsplan ab 2027
Das sagen Bankenchefs zum neuen „Zukunftsdepot“
22.10.2026
Krone Plus Logo
Keine Frage!
Hätten Sie auch gerne ein Zukunftsdepot?
23.10.2026
Krone Plus Logo
Experte analysiert
Wie im Zukunftsdepot ein Vermögen wachsen soll
09.10.2026

Zudem sind die Fonds nicht mündelsicher; eine Kapitalgarantie gibt es nicht. Das Renditeversprechen von sieben Prozent nennt Tomaselli „eine einzige Lotterie“. Kritisch sieht die Grüne auch die Finanzierung über den Familienlastenausgleichsfonds. Familienleistungen würden nicht valorisiert, während zugleich Einnahmen durch die geplante Lohnnebenkostensenkung sänken. Eine langfristige Gegenfinanzierung der Steuerbegünstigung fehle, argumentiert sie.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
09.11.2026 13:18
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Herzensmenschen geehrt
„Krone“-Gala feiert Niederösterreichs Helden
Kurioser Wildwechsel
Leserin filmt mit: Hier hüpft Känguru durch NÖ
Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
6 Tote im Zentrum, 3 Leichen im Haus des Schützen
130.544 mal gelesen
Bevor der Schütze am Markplatz von Krakau ein Blutbad anrichtete, könnte er seine Familie ...
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo 2026
98.837 mal gelesen
Gericht
Wegen regem Sexleben: Kein Geld nach Quadunfall
89.369 mal gelesen
Krone Plus Logo
Thomas F. konnte gerade noch vom Quad springen, bevor es die Böschung runterfiel: „Das hätte ...
Österreich
E-Card-Gebühr: Regierung schröpft wieder Senioren
1367 mal kommentiert
Ab 2026 müssen Millionen Pensionisten in Österreich erstmals die jährliche E-Card-Gebühr ...
Ausland
Russland droht Wien mit „schmerzhafter“ Vergeltung
881 mal kommentiert
Seit dem Frühjahr 2022 hat das Ministerium nach eigenen Angaben in rund 70 Fällen russischen ...
Außenpolitik
Trump spricht von „anderer Form“ für Ukraine
760 mal kommentiert
Trump sieht den gegenseitigen Hass zwischen Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyj als größtes ...
Mehr Innenpolitik
ÖVP ist sich uneinig
Arbeit für Asylwerber: Karner blockt Mattle ab
Wähler getäuscht?
Linke gibt zu: Mietpreise in Berlin werden steigen
Mögliche Fallen
Zukunftsdepot: Kind könnte Steuern nachzahlen
Schlepperei-Verdacht
Anti-Terror-Truppe nimmt Viktor Orbans Bruder fest
So steigen Sie um
Ab Dezember gibt es keine Klebe-Vignette mehr
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf