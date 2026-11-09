Zukunftsdepot: Kind könnte Steuern nachzahlen

Zahlen Kinder für Banken-Fehler?

Beispielsweise dürfen für das Depot bis zum 18. Geburtstag keine Konto- oder Depotführungsgebühren anfallen. Die Eltern haben das allerdings nicht vollständig selbst in der Hand: Solche Gebühren verrechnet die Bank. Transaktions- und Orderkosten sind erlaubt. Ob eine irrtümlich verrechnete Gebühr mögliche Folgen für das Depot des Kindes hat, geht aus dem Entwurf noch nicht hervor. „Das Kind muss also mitunter für die Fehler der Bank aufkommen“, kritisiert Tomaselli. Eine eigene Sanktion für die Bank – sollten Fehler passieren – wird nicht genannt.