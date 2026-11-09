Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sogar Nachts

In dieser Bank bewacht Kater „Sweety“ die „Mäuse“

Niederösterreich
09.11.2026 13:00
Liebt die warmen Geldautomaten: Kater Sweety sitzt täglich in der Raika Filiale in Langenlois.
Liebt die warmen Geldautomaten: Kater Sweety sitzt täglich in der Raika Filiale in Langenlois.(Bild: Raiffeisen Regionalbank Langelois)
Porträt von Anna Kindlmann
Von Anna Kindlmann

In der Raiffeisen Regionalbank in Langenlois im Bezirk Krems (NÖ) gibt es einen ganz besonderen „Sicherheitsmitarbeiter“ – er hat vier Pfoten, trägt einen schwarz-weißen Pelzmantel und hört wohl auf den Namen „Sweety“.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Kater „Sweety“ nimmt seinen „Job“ ziemlich ernst. Selbst nach Geschäftsschluss hält Sweety im Foyer aufmerksam Wache, wer vom Bankomaten wie viel Geld abhebt. „Ich bin jetzt seit einem Jahr Filialleiter in Langenlois und seit ich mich erinnern kann, war der Kater immer da“, lacht Josef Kloner. Und der Kater denkt gar nicht daran, seinen Dienst an den Nagel zu hängen.

„Schnurrender Empfangschef“
Das freut auch die Bankkunden, die sich mittlerweile an den tierischen „Empfangschef“ gewöhnt haben und den sanften Vierbeiner täglich gerne begrüßen, wenn er sie umschnurrt. Wie Fotos von den Bankberatern zeigen, bringt er die Langenloiser auch zum Schmunzeln, wenn er es sich auf dem Stuhl zur Vermögensberatung bequem macht. 

„Er mag die Wärme von den Bankomaten“, sagt die Raika.
„Er mag die Wärme von den Bankomaten“, sagt die Raika.(Bild: Raiffeisen Regionalbank Langelois)

Kaffeehaus-Pausen
Wem der süße Kater gehört bleibt aber auf „Krone“-Nachfrage vorerst auch Teil des Bankgeheimnisses. „Sweety“ dürfte also tatsächlich auch das Vermögen seines Herrchens oder Frauchens behüten. Besonders in der kalten Jahreszeit weiß der Kater jedenfalls genau, wo es sich am gemütlichsten aushalten lässt. „Wir vermuten, ihm gefällt gerade in der kalten Jahreszeit, dass es auf den Bankomaten und im Foyer kuschelig warm ist“, sagt der Bankstellenleiter. Aber auch ein Bankkater braucht einmal Pause. Gerüchten zufolge werde er hin und wieder auch im Kaffeehaus gegenüber gesichtet.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
09.11.2026 13:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Herzensmenschen geehrt
„Krone“-Gala feiert Niederösterreichs Helden
Kurioser Wildwechsel
Leserin filmt mit: Hier hüpft Känguru durch NÖ
Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
6 Tote im Zentrum, 3 Leichen im Haus des Schützen
130.544 mal gelesen
Bevor der Schütze am Markplatz von Krakau ein Blutbad anrichtete, könnte er seine Familie ...
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo 2026
98.837 mal gelesen
Gericht
Wegen regem Sexleben: Kein Geld nach Quadunfall
89.369 mal gelesen
Krone Plus Logo
Thomas F. konnte gerade noch vom Quad springen, bevor es die Böschung runterfiel: „Das hätte ...
Österreich
E-Card-Gebühr: Regierung schröpft wieder Senioren
1367 mal kommentiert
Ab 2026 müssen Millionen Pensionisten in Österreich erstmals die jährliche E-Card-Gebühr ...
Ausland
Russland droht Wien mit „schmerzhafter“ Vergeltung
881 mal kommentiert
Seit dem Frühjahr 2022 hat das Ministerium nach eigenen Angaben in rund 70 Fällen russischen ...
Außenpolitik
Trump spricht von „anderer Form“ für Ukraine
760 mal kommentiert
Trump sieht den gegenseitigen Hass zwischen Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyj als größtes ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf