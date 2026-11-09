In dieser Bank bewacht Kater „Sweety“ die „Mäuse“

Kaffeehaus-Pausen

Wem der süße Kater gehört bleibt aber auf „Krone“-Nachfrage vorerst auch Teil des Bankgeheimnisses. „Sweety“ dürfte also tatsächlich auch das Vermögen seines Herrchens oder Frauchens behüten. Besonders in der kalten Jahreszeit weiß der Kater jedenfalls genau, wo es sich am gemütlichsten aushalten lässt. „Wir vermuten, ihm gefällt gerade in der kalten Jahreszeit, dass es auf den Bankomaten und im Foyer kuschelig warm ist“, sagt der Bankstellenleiter. Aber auch ein Bankkater braucht einmal Pause. Gerüchten zufolge werde er hin und wieder auch im Kaffeehaus gegenüber gesichtet.