In dieser Bank bewacht Kater „Sweety“ die „Mäuse“

In der Raiffeisen Regionalbank in Langenlois im Bezirk Krems (NÖ) gibt es einen ganz besonderen „Sicherheitsmitarbeiter“ – er hat vier Pfoten, trägt einen schwarz-weißen Pelzmantel und hört wohl auf den Namen „Sweety“.
Kater „Sweety“ nimmt seinen „Job“ ziemlich ernst. Selbst nach Geschäftsschluss hält Sweety im Foyer aufmerksam Wache, wer vom Bankomaten wie viel Geld abhebt. „Ich bin jetzt seit einem Jahr Filialleiter in Langenlois und seit ich mich erinnern kann, war der Kater immer da“, lacht Josef Kloner. Und der Kater denkt gar nicht daran, seinen Dienst an den Nagel zu hängen.
„Schnurrender Empfangschef“
Das freut auch die Bankkunden, die sich mittlerweile an den tierischen „Empfangschef“ gewöhnt haben und den sanften Vierbeiner täglich gerne begrüßen, wenn er sie umschnurrt. Wie Fotos von den Bankberatern zeigen, bringt er die Langenloiser auch zum Schmunzeln, wenn er es sich auf dem Stuhl zur Vermögensberatung bequem macht.
Kaffeehaus-Pausen
Wem der süße Kater gehört bleibt aber auf „Krone“-Nachfrage vorerst auch Teil des Bankgeheimnisses. „Sweety“ dürfte also tatsächlich auch das Vermögen seines Herrchens oder Frauchens behüten. Besonders in der kalten Jahreszeit weiß der Kater jedenfalls genau, wo es sich am gemütlichsten aushalten lässt. „Wir vermuten, ihm gefällt gerade in der kalten Jahreszeit, dass es auf den Bankomaten und im Foyer kuschelig warm ist“, sagt der Bankstellenleiter. Aber auch ein Bankkater braucht einmal Pause. Gerüchten zufolge werde er hin und wieder auch im Kaffeehaus gegenüber gesichtet.
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