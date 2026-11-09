Raucher aufgepasst: EU ändert Zigaretten-Regeln

Statt vier Stangen sollen Reisende künftig nur noch 200 Zigaretten aus anderen EU-Staaten mitbringen dürfen. Auch für E-Zigaretten-Liquids ist eine deutliche Verschärfung geplant.
Wer sich im EU-Ausland günstiger mit Zigaretten eindeckt, könnte bald deutlich weniger nach Österreich mitnehmen dürfen. Die EU plant eine drastische Einschränkung der Freimenge für den Eigenbedarf. Statt bisher vier Stangen sollen künftig nur noch 200 Zigaretten erlaubt sein. Die Finanzminister der Mitgliedstaaten könnten die neue Vorgabe bereits am Montagnachmittag beschließen.
Neue Regeln ab 2028
Das geht aus einem Papier der irischen Ratspräsidentschaft hervor. Demnach soll die Freigrenze auf eine Stange beziehungsweise 200 Zigaretten festgelegt werden. Einige Mitgliedstaaten hatten sich zuvor für eine großzügigere Grenze von 400 Stück ausgesprochen, andere für die nun vorgesehene Menge.
Allerdings können die einzelnen EU-Staaten die Vorgabe auch abschwächen und eine höhere Freimenge festlegen. Die neue Regelung ist Teil einer Überarbeitung der EU-Richtlinie für Tabaksteuern. Die Mitgliedstaaten sollen die Vorgaben im kommenden Jahr in nationales Recht überführen. Wirksam werden sollen die neuen Regeln ab Anfang 2028.
Branche warnt vor mehr Schwarzmarkt
Für Österreich könnte die Verschärfung bedeuten, dass künftig weniger Zigaretten aus Nachbarländern legal ins Land gebracht werden dürfen. Ob dadurch tatsächlich mehr Zigaretten im heimischen Handel gekauft werden, ist allerdings fraglich.
Vertreter der Tabakbranche warnen vielmehr vor einer möglichen Ausweitung des Schwarzmarktes. Wenn Raucher weniger Zigaretten legal aus dem EU-Ausland mitnehmen dürfen, könnte die Bereitschaft steigen, sich illegal mit Tabakwaren einzudecken.
Auch für Vaper wird es schwieriger
Nicht nur klassische Zigarettenraucher müssen sich auf Änderungen einstellen. Die neuen EU-Vorgaben betreffen auch E-Zigaretten. So soll die erlaubte Menge an Liquids, die aus anderen EU-Staaten für den Eigenbedarf mitgebracht werden darf, von derzeit 100 auf nur noch 40 Milliliter sinken.
Zudem sieht die Richtlinie höhere europäische Mindeststeuersätze für Tabakwaren und E-Zigaretten vor. Damit könnten sich die steuerlichen Rahmenbedingungen für Raucher und Vaper in der gesamten EU verändern.
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