Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auch Vaper betroffen

Raucher aufgepasst: EU ändert Zigaretten-Regeln

Wirtschaft
09.11.2026 07:29
Wer künftig Zigaretten im EU-Ausland kauft, soll deutlich weniger davon nach Österreich ...
Wer künftig Zigaretten im EU-Ausland kauft, soll deutlich weniger davon nach Österreich mitbringen dürfen.(Bild: nito - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Statt vier Stangen sollen Reisende künftig nur noch 200 Zigaretten aus anderen EU-Staaten mitbringen dürfen. Auch für E-Zigaretten-Liquids ist eine deutliche Verschärfung geplant.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Wer sich im EU-Ausland günstiger mit Zigaretten eindeckt, könnte bald deutlich weniger nach Österreich mitnehmen dürfen. Die EU plant eine drastische Einschränkung der Freimenge für den Eigenbedarf. Statt bisher vier Stangen sollen künftig nur noch 200 Zigaretten erlaubt sein. Die Finanzminister der Mitgliedstaaten könnten die neue Vorgabe bereits am Montagnachmittag beschließen.

Neue Regeln ab 2028
Das geht aus einem Papier der irischen Ratspräsidentschaft hervor. Demnach soll die Freigrenze auf eine Stange beziehungsweise 200 Zigaretten festgelegt werden. Einige Mitgliedstaaten hatten sich zuvor für eine großzügigere Grenze von 400 Stück ausgesprochen, andere für die nun vorgesehene Menge.

Allerdings können die einzelnen EU-Staaten die Vorgabe auch abschwächen und eine höhere Freimenge festlegen. Die neue Regelung ist Teil einer Überarbeitung der EU-Richtlinie für Tabaksteuern. Die Mitgliedstaaten sollen die Vorgaben im kommenden Jahr in nationales Recht überführen. Wirksam werden sollen die neuen Regeln ab Anfang 2028.

Lesen Sie auch:
Kinder und Jugendliche greifen zu neuen Nikotinprodukten.
Entwicklung beunruhigt
Nikotinsucht in neuer Form bei Jungen am Vormarsch
26.05.2026
Methoden im Vergleich
Rauchstopp: Welcher Weg ist am erfolgreichsten?
28.08.2026
Tabaksteuer erhöht
Tschickpackerln kosten in Deutschland bald 12 Euro
14.07.2026

Branche warnt vor mehr Schwarzmarkt
Für Österreich könnte die Verschärfung bedeuten, dass künftig weniger Zigaretten aus Nachbarländern legal ins Land gebracht werden dürfen. Ob dadurch tatsächlich mehr Zigaretten im heimischen Handel gekauft werden, ist allerdings fraglich.

Vertreter der Tabakbranche warnen vielmehr vor einer möglichen Ausweitung des Schwarzmarktes. Wenn Raucher weniger Zigaretten legal aus dem EU-Ausland mitnehmen dürfen, könnte die Bereitschaft steigen, sich illegal mit Tabakwaren einzudecken.

Auch für Vaper wird es schwieriger
Nicht nur klassische Zigarettenraucher müssen sich auf Änderungen einstellen. Die neuen EU-Vorgaben betreffen auch E-Zigaretten. So soll die erlaubte Menge an Liquids, die aus anderen EU-Staaten für den Eigenbedarf mitgebracht werden darf, von derzeit 100 auf nur noch 40 Milliliter sinken.

Zudem sieht die Richtlinie höhere europäische Mindeststeuersätze für Tabakwaren und E-Zigaretten vor. Damit könnten sich die steuerlichen Rahmenbedingungen für Raucher und Vaper in der gesamten EU verändern.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
09.11.2026 07:29
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Herzensmenschen geehrt
„Krone“-Gala feiert Niederösterreichs Helden
Kurioser Wildwechsel
Leserin filmt mit: Hier hüpft Känguru durch NÖ
Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
6 Tote im Zentrum, 3 Leichen im Haus des Schützen
129.656 mal gelesen
Bevor der Schütze am Markplatz von Krakau ein Blutbad anrichtete, könnte er seine Familie ...
Gericht
Wegen regem Sexleben: Kein Geld nach Quadunfall
84.654 mal gelesen
Krone Plus Logo
Thomas F. konnte gerade noch vom Quad springen, bevor es die Böschung runterfiel: „Das hätte ...
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo 2026
84.172 mal gelesen
Österreich
E-Card-Gebühr: Regierung schröpft wieder Senioren
1366 mal kommentiert
Ab 2026 müssen Millionen Pensionisten in Österreich erstmals die jährliche E-Card-Gebühr ...
Wirtschaft
E-Auto-Fahrern drohen ab 2027 höhere Stromkosten
1130 mal kommentiert
Haushalte mit hohem Stromverbrauch müssen mit Mehrkosten von 10 bis 15 Euro pro Monat rechnen.
Ausland
Russland droht Wien mit „schmerzhafter“ Vergeltung
873 mal kommentiert
Seit dem Frühjahr 2022 hat das Ministerium nach eigenen Angaben in rund 70 Fällen russischen ...
Mehr Wirtschaft
Auch Vaper betroffen
Raucher aufgepasst: EU ändert Zigaretten-Regeln
Krone Plus Logo
Kärntner Vorzeigehotel
Millionen-Umbau für mehr Wellness und Ruhe
In Kärntner Industrie
„Warnsignal“: Fast niemand plant Personalaufbau
Krone Plus Logo
Verteidigungsgüter
Wie ein „vergessener“ Paragraf Millionen blockiert
Krone Plus Logo
Mensch nur Gehilfe
Roboter „Horsty“ kocht sein Süppchen lieber allein
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf