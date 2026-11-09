Raucher aufgepasst: EU ändert Zigaretten-Regeln

Wer sich im EU-Ausland günstiger mit Zigaretten eindeckt, könnte bald deutlich weniger nach Österreich mitnehmen dürfen. Die EU plant eine drastische Einschränkung der Freimenge für den Eigenbedarf. Statt bisher vier Stangen sollen künftig nur noch 200 Zigaretten erlaubt sein. Die Finanzminister der Mitgliedstaaten könnten die neue Vorgabe bereits am Montagnachmittag beschließen.