Urzeitwal hatte einen unfassbar schiefen Kopf

Ein Wal, dessen Nase auf der falschen Seite sitzt und dessen Kopf aussieht, als wäre er ordentlich schief geraten: Was zunächst wie eine Laune der Natur klingt, könnte tatsächlich eine ausgeklügelte Überlebensstrategie gewesen sein. Forscher haben eine bislang unbekannte Zwergpottwal-Art beschrieben, die vor rund sechs Millionen Jahren vor der Küste Perus lebte. Ihr Schädel war asymmetrischer als jener jedes anderen bisher bekannten Säugetiers.