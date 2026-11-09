Urzeitwal hatte einen unfassbar schiefen Kopf

Ein Wal, dessen Nase auf der falschen Seite sitzt und dessen Kopf aussieht, als wäre er ordentlich schief geraten: Was zunächst wie eine Laune der Natur klingt, könnte tatsächlich eine ausgeklügelte Überlebensstrategie gewesen sein. Forscher haben eine bislang unbekannte Zwergpottwal-Art beschrieben, die vor rund sechs Millionen Jahren vor der Küste Perus lebte. Ihr Schädel war asymmetrischer als jener jedes anderen bisher bekannten Säugetiers.
Die neu beschriebene Art trägt den wissenschaftlichen Namen „Scaphokogia huachafo“. Ein internationales Forschungsteam unter Beteiligung der Universität Zürich untersuchte dafür ein Fossil, das bereits Mitte der 1990er-Jahre in der Pisco-Formation im Süden Perus entdeckt worden war.
Beide Nasenlöcher auf einer Seite
Das Ergebnis ist außergewöhnlich: Zwar sind asymmetrische Schädel bei Zahnwalen nichts Ungewöhnliches. Die unterschiedlichen Formen der Schädelhälften hängen mit den besonderen Organen zusammen, die sie zur Erzeugung und zum Empfang von Schall für die Echoortung benötigen. Bei der nun beschriebenen Art ging die Schieflage allerdings deutlich weiter.
Nicht nur Stirn und Nasenbereich waren ungewöhnlich geformt. Auch die Gesichtsknochen, die Augenregion und die Verbindung zwischen Schädel und Halswirbelsäule wiesen starke Asymmetrien auf. Besonders auffällig: Beide knöchernen Nasenöffnungen lagen vollständig auf der linken Seite des Schädels.
Schiefer Kopf als Überlebensvorteil?
Die Forscher konnten ausschließen, dass eine Erkrankung oder eine Beschädigung für das ungewöhnliche Aussehen verantwortlich war. Auch Knochenbrüche oder Verformungen durch die Fossilisation fanden sie nicht. Der schiefe Schädel war demnach eine natürliche anatomische Besonderheit dieser Walart.
Doch wozu das Ganze? Die Antwort könnte mit der Art der Nahrungssuche zusammenhängen. Anders als heutige Pottwale, die im offenen Meer vor allem Tintenfische jagen, dürfte „Scaphokogia huachafo“ in flachen Küstengewässern am Meeresboden nach Nahrung gesucht haben.
Dafür war seine Schnauze um 31 Grad nach unten gebogen. Sie bestand außerdem aus besonders dichtem und schwerem Knochenmaterial. Das verlagerte den Schwerpunkt des Kopfes nach vorne und unten. Auch der Hals war entsprechend angepasst: Rekonstruktionen zufolge konnte der Wal seinen Kopf um bis zu 55 Grad nach unten neigen und seine Schnauze damit direkt auf den Meeresboden richten.
Beute mit einem natürlichen Echolot aufgespürt
Auch bei der Nahrungssuche dürfte die ungewöhnliche Kopfform eine wichtige Rolle gespielt haben. Die Wissenschaftler vermuten, dass der Wal seine Echoortung einsetzte, um Beutetiere aufzuspüren, die im weichen Sediment des Meeresbodens verborgen waren.
Dafür spricht auch, dass das Tier weder typische Tasthaare noch andere spezialisierte Sinnesorgane besaß, wie sie bei manchen Meeressäugern zur Nahrungssuche am Meeresboden vorkommen.
Die Art lebte vor etwa 6,3 bis 5,6 Millionen Jahren und wurde rund 2,7 Meter lang. Möglicherweise verschwand sie mit den Veränderungen der Meeresbedingungen gegen Ende des Miozäns vor ungefähr fünf Millionen Jahren.
Auch ihr Name ist eine Anspielung auf das außergewöhnliche Aussehen: Das peruanische Wort „Huachafo“ bezeichnet etwas Extravagantes, Übertriebenes oder Geschmackloses. Ein passender Name für einen Wal, dessen Schädel selbst unter Säugetieren eine absolute Ausnahme darstellt.
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