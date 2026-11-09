Linke gibt zu: Mietpreise in Berlin werden steigen

„Das habe ich nie gesagt“

Fast eine halbe Million Linke-Wähler in Berlin dürfte deshalb nun ordentlich enttäuscht von der Partei sein. Laut Nachwahlbefragung von „Infratest Dimap“ war bezahlbarer Wohnraum gemeinsam mit „sozialer Sicherheit“ das wahlentscheidende Thema. Und noch im August sagte Schwerdtner im „Stern“-Podcast, Wohnungen müssten der Marktlogik entzogen werden, um „den Mietpreis wirklich langfristig zu senken oder zumindest stabil zu halten“. In der 3sat-Sendung bestritt sie nun, damit auch eine Mietsenkung versprochen zu haben: „Das habe ich nie gesagt.“