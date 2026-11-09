Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

14 Millionen Euro weg

Riesenbetrug: Über 900 Anleger um Geld gebracht

Gericht
09.11.2026 13:40
Die zwei Angeklagten gehen zwischen den Anwälten fast unter: Rechts der 59-jährige ...
Die zwei Angeklagten gehen zwischen den Anwälten fast unter: Rechts der 59-jährige Erstangeklagte und links der 51-jährige Zweitangeklagte.(Bild: Martin A. Jöchl)
Porträt von Sophie Pratschner
Von Sophie Pratschner

Eigentlich waren die Investmentversprechen zu gut, um wahr zu sein. Dennoch überzeugte ein klingender Firmenname, epische Promovideos und ein professionelles Auftreten der zwei Angeklagten, die stets mit großen Zahlen um sich warfen, über 900 Anleger. Mehr als 14 Millionen investierten Euros, sind jedoch weg – die zwei Verantwortlichen sitzen wegen schweren gewerbsmäßigen Betrug im Wiener Landl. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Staatsanwältin verdeutlicht die absurden Versprechen mit einem simplen Rechenbeispiel: „Sie täuschten enorme Gewinne vor. Teilweise ging es um 25 Prozent pro Monat.“ Sie zieht eine hypothetische Summe von 25.000 Euro heran – nach einem Jahr hätte der Anleger dann 7,2 Millionen Euro haben sollen. „Das wurde als absolut sicher präsentiert.“

„Existenzvernichtende Vorgehensweise“
Was ist also wirklich mit dem Geld von über 900 – es wurde sogar eine Datenbank mit mehr als 5000 Anlegern gefunden – passiert? „Es war eine existenzvernichtende Vorgehensweise der Angeklagten. Sie haben niemals auch nur einen Cent mit dem Geld erwirtschaftet“, klagt die Staatsanwältin die zwei Männer an. Sie lockten mit Investments in Immobilien, Krypto, ausländische Währungen, Start-ups und Edelmetalle. Also alles, was der Markt so hergibt.

Zitat Icon

Wenn nicht mehr genug Leute nachzahlen, bricht das System zusammen.

Staatsanwältin zum System des Betrugs

Ihre Kunden überzeugten sie mit einem schillernden Auftritt, mit Werbevideos hinterlegt mit Filmmusik und Hochglanzflyern. Dabei wurde mit einem simplen Loch-auf-Loch-zu-Prinzip agiert. Das Problem: „Wenn nicht mehr genug Leute nachzahlen, bricht das System zusammen“, sagt die Anklägerin.

Beide wollen selbst Opfer sein
Im Wiener Landl wird jedenfalls mit dem Finger aufeinander gezeigt. Der erstangeklagte 59-Jährige ging zumindest zu, von einem Betrug gewusst zu haben. Jedoch nicht von Anfang an. Sein Anwalt meint: „Er sagt schon, er ist selbst Opfer, weil der Zweitangeklagte ihm viel vorenthalten hat. Mein Mandant hat versucht, den Schaden zu minimieren.“ Der 51-jährige Deutsche meint, er sei selbst ein Opfer des Investmentbetrugs – und erntet dafür entsetztes Schnauben aus dem Zuschauerraum, wo sich getäuschte Opfer eingefunden haben.  

Lesen Sie auch:
Unbekannte Betrüger zockten den Tiroler ab (Symbolbild).
Fake-Anlageplattform
Junger Mann (21) tappt in Falle von Web-Betrügern
08.11.2026
Schwerer Anlagebetrug
Millionenskandal um Wiener Spitzen-Steuerberater
27.02.2026
Luxusvilla in Spanien
Österreicher lässt Millionen-Betrug auffliegen
18.10.2026

Der Prozess um gewerbsmäßig schweren Betrug ist für drei Verhandlungstage angesetzt, dann sollen Urteile fallen. Den beiden gelernten Handwerkern – mit dem Bankwesen hatten sie nie etwas zu tun – drohen bei einer anklagekonformen Verurteilung bis zu zehn Jahre Haft. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Gericht
09.11.2026 13:40
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Herzensmenschen geehrt
„Krone“-Gala feiert Niederösterreichs Helden
Kurioser Wildwechsel
Leserin filmt mit: Hier hüpft Känguru durch NÖ
Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
6 Tote im Zentrum, 3 Leichen im Haus des Schützen
130.779 mal gelesen
Bevor der Schütze am Markplatz von Krakau ein Blutbad anrichtete, könnte er seine Familie ...
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo 2026
102.752 mal gelesen
Gericht
Wegen regem Sexleben: Kein Geld nach Quadunfall
90.508 mal gelesen
Krone Plus Logo
Thomas F. konnte gerade noch vom Quad springen, bevor es die Böschung runterfiel: „Das hätte ...
Ausland
Russland droht Wien mit „schmerzhafter“ Vergeltung
881 mal kommentiert
Seit dem Frühjahr 2022 hat das Ministerium nach eigenen Angaben in rund 70 Fällen russischen ...
Außenpolitik
Trump spricht von „anderer Form“ für Ukraine
786 mal kommentiert
Trump sieht den gegenseitigen Hass zwischen Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyj als größtes ...
Ausland
6 Tote im Zentrum, 3 Leichen im Haus des Schützen
738 mal kommentiert
Bevor der Schütze am Markplatz von Krakau ein Blutbad anrichtete, könnte er seine Familie ...
Mehr Gericht
14 Millionen Euro weg
Riesenbetrug: Über 900 Anleger um Geld gebracht
Lungenentzündung
Wienerin (85) kurz vor Prozess verstorben
Nun muss er in „Käfig“
Tierhalter setzte acht Papageien im Wald aus
Causa Haselsteiner
Nach Betrugsurteil: Benko geht in Berufung
OGH entschied:
Tschann blitzte mit Nichtigkeitsbeschwerde ab
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf