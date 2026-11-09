Riesenbetrug: Über 900 Anleger um Geld gebracht

Beide wollen selbst Opfer sein

Im Wiener Landl wird jedenfalls mit dem Finger aufeinander gezeigt. Der erstangeklagte 59-Jährige ging zumindest zu, von einem Betrug gewusst zu haben. Jedoch nicht von Anfang an. Sein Anwalt meint: „Er sagt schon, er ist selbst Opfer, weil der Zweitangeklagte ihm viel vorenthalten hat. Mein Mandant hat versucht, den Schaden zu minimieren.“ Der 51-jährige Deutsche meint, er sei selbst ein Opfer des Investmentbetrugs – und erntet dafür entsetztes Schnauben aus dem Zuschauerraum, wo sich getäuschte Opfer eingefunden haben.