Riesenbetrug: Über 900 Anleger um Geld gebracht

Eigentlich waren die Investmentversprechen zu gut, um wahr zu sein. Dennoch überzeugte ein klingender Firmenname, epische Promovideos und ein professionelles Auftreten der zwei Angeklagten, die stets mit großen Zahlen um sich warfen, über 900 Anleger. Mehr als 14 Millionen investierten Euros, sind jedoch weg – die zwei Verantwortlichen sitzen wegen schweren gewerbsmäßigen Betrug im Wiener Landl.
Die Staatsanwältin verdeutlicht die absurden Versprechen mit einem simplen Rechenbeispiel: „Sie täuschten enorme Gewinne vor. Teilweise ging es um 25 Prozent pro Monat.“ Sie zieht eine hypothetische Summe von 25.000 Euro heran – nach einem Jahr hätte der Anleger dann 7,2 Millionen Euro haben sollen. „Das wurde als absolut sicher präsentiert.“
„Existenzvernichtende Vorgehensweise“
Was ist also wirklich mit dem Geld von über 900 – es wurde sogar eine Datenbank mit mehr als 5000 Anlegern gefunden – passiert? „Es war eine existenzvernichtende Vorgehensweise der Angeklagten. Sie haben niemals auch nur einen Cent mit dem Geld erwirtschaftet“, klagt die Staatsanwältin die zwei Männer an. Sie lockten mit Investments in Immobilien, Krypto, ausländische Währungen, Start-ups und Edelmetalle. Also alles, was der Markt so hergibt.
Wenn nicht mehr genug Leute nachzahlen, bricht das System zusammen.
Staatsanwältin zum System des Betrugs
Ihre Kunden überzeugten sie mit einem schillernden Auftritt, mit Werbevideos hinterlegt mit Filmmusik und Hochglanzflyern. Dabei wurde mit einem simplen Loch-auf-Loch-zu-Prinzip agiert. Das Problem: „Wenn nicht mehr genug Leute nachzahlen, bricht das System zusammen“, sagt die Anklägerin.
Beide wollen selbst Opfer sein
Im Wiener Landl wird jedenfalls mit dem Finger aufeinander gezeigt. Der erstangeklagte 59-Jährige ging zumindest zu, von einem Betrug gewusst zu haben. Jedoch nicht von Anfang an. Sein Anwalt meint: „Er sagt schon, er ist selbst Opfer, weil der Zweitangeklagte ihm viel vorenthalten hat. Mein Mandant hat versucht, den Schaden zu minimieren.“ Der 51-jährige Deutsche meint, er sei selbst ein Opfer des Investmentbetrugs – und erntet dafür entsetztes Schnauben aus dem Zuschauerraum, wo sich getäuschte Opfer eingefunden haben.
Der Prozess um gewerbsmäßig schweren Betrug ist für drei Verhandlungstage angesetzt, dann sollen Urteile fallen. Den beiden gelernten Handwerkern – mit dem Bankwesen hatten sie nie etwas zu tun – drohen bei einer anklagekonformen Verurteilung bis zu zehn Jahre Haft.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.