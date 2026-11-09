Wienerin (85) kurz vor Prozess verstorben

„Ihr ist die Kraft ausgegangen“

Die Seniorin hatte ihren Schwager in der Nacht auf den 4. August in seiner Wohnung aufgesucht. Mit dem 78-Jährigen soll es wiederholt Konflikte gegeben haben. Sie soll ihn mit einem Wetzstein geschlagen und ihm schließlich Stichverletzungen im Brust- und Nackenbereich zugefügt haben. Diese seien nicht lebensbedrohlich gewesen, bemerkte ihr Verteidiger im Gespräch: „Ihr ist die Kraft ausgegangen.“