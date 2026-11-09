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Lungenentzündung

Wienerin (85) kurz vor Prozess verstorben

Wien
09.11.2026 13:26
Eine 85-Jährige, die im Sommer ihren Schwager in Wien-Ottakring mit einem Messer schwer verletzt ...
Eine 85-Jährige, die im Sommer ihren Schwager in Wien-Ottakring mit einem Messer schwer verletzt haben soll, ist kurz vor ihrem Prozess gestorben.(Bild: AA+W - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Eine 85 Jahre alte Frau, die im heurigen Sommer ihren Schwager, in dessen Wohnung in Wien-Ottakring mit einem Messer attackiert und schwer verletzt haben soll, ist wenige Tage vor ihrem Prozess gestorben. Das bestätigte ihr Anwalt Leonhard Kregcjk Montagmittag. In der bereits anberaumten Verhandlung wäre es um die Unterbringung der betagten Frau im so genannten Maßnahmenvollzug gegangen.

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Infolge fortgeschrittener Demenz war die 85-Jährige im Tatzeitpunkt zurechnungsunfähig und damit nicht mehr schuldfähig. Zu diesem Ergebnis kam ein von der Staatsanwaltschaft Wien eingeholtes psychiatrisches Gutachten. Die Anklagebehörde beantragte gemäß § 21 Absatz 1 StGB die Einweisung der Seniorin in ein forensisch-therapeutisches Zentrum, weil der Gutachter befürchtete, dass die 85-Jährige unter dem maßgeblichen Einfluss ihrer Erkrankung wieder mit Strafe bedrohte Handlungen mit schweren Folgen begehen könnte.

Zweifel an Zurechnungsfähigkeit
Die Frau war zuletzt in der Justizanstalt (JA) Josefstadt vorläufig untergebracht, weil sich schon kurz nach ihrer Festnahme Zweifel an ihrer Zurechnungsfähigkeit auftaten. Ursprünglich war gegen die 85-Jährige wegen versuchten Mordes ermittelt worden. Im Unterbringungsantrag wurde letztlich von einer absichtlich schweren Körperverletzung ausgegangen.

„Ihr ist die Kraft ausgegangen“
Die Seniorin hatte ihren Schwager in der Nacht auf den 4. August in seiner Wohnung aufgesucht. Mit dem 78-Jährigen soll es wiederholt Konflikte gegeben haben. Sie soll ihn mit einem Wetzstein geschlagen und ihm schließlich Stichverletzungen im Brust- und Nackenbereich zugefügt haben. Diese seien nicht lebensbedrohlich gewesen, bemerkte ihr Verteidiger im Gespräch: „Ihr ist die Kraft ausgegangen.“

Der verletzte Schwager hatte selbst einen Notruf abgesetzt, nachdem er aus seiner Wohnung geflüchtet war. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte verhielt sich die 85-Jährige aggressiv – sie bewarf WEGA-Beamte mit Gegenständen und soll die Polizisten auch bedroht haben. Der 78-Jährige wurde währenddessen von Mitarbeitern der Berufsrettung erstversorgt und im Anschluss in ein Spital überstellt.

In ein solches wurde die 85-Jährige verlegt, nachdem sie sich in der JA Josefstadt eine Lungenentzündung zugezogen hatte. Dort starb die Frau in der Vorwoche.

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