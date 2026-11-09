Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Trotz Mega-Aufholjagd

Verstappen tobt: „Das habe ich noch nie erlebt!“

Formel 1
09.11.2026 12:56
Trotz einer starken Aufholjahgd war Max Verstappen nach dem Rennen in Brasilien stinksauer.
Trotz einer starken Aufholjahgd war Max Verstappen nach dem Rennen in Brasilien stinksauer.(Bild: EPA/SEBASTIAO MOREIRA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Das kommt überraschend! Obwohl Max Verstappen beim Grand Prix von Brasilien eine sensationelle Aufholjagd von Startplatz 21 auf Rang 2 gelungen war, ging der Red-Bull-Star mit seinem Boliden hart ins Gericht.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Mein Gott! 85 Prozent des Rennens mit diesem Sch***-Auto“, schimpfte Verstappen am Sonntag in der Auslaufrunde. Wenig später legte der Niederländer nach: „Klar ist der zweite Platz schön, aber nicht auf diese Weise. Das Auto war eine Katastrophe, unfassbar! Ich habe noch nie ein solches Handling erlebt, weder auf nasser noch auf trockener Bahn. Wirklich übel.“

Max Verstappen
Max Verstappen(Bild: EPA/SEBASTIAO MOREIRA)

Es war ein Traumstart von Verstappen! Der 29-Jährige machte in den ersten beiden Runden zahlreiche Plätze gut und fuhr sich schnell in die Top-10. Der Red-Bull-Pilot war nach fünf Umläufen bereits Siebenter. „Wenn du von so weit hinten losfahren musst, dann ist es ganz wichtig, schon in den ersten Runden möglichst viele Ränge gutzumachen. Im ersten Rennteil lief es auch wirklich gut“, so Verstappen.

Lesen Sie auch:
George Russell verpasst Toto Wolff eine Gatorade-Dusche.
Dusche nach WM-Coup
Formel 1: Rekord von Wolff führt zu Party-Marathon
09.11.2026
Nach sieben Jahren
Trennung bei F1-Pilot: Prominenter Name geht!
09.11.2026
Pressestimmen zur F1:
„Könnte verdammt spannender WM-Kampf werden“
09.11.2026
Rennergebnis geändert
F1-Nachspiel: Strafen gegen Leclerc und Antonelli
09.11.2026

Wäre sogar Sieg drinnen gewesen?
Doch das änderte sich rasch! „Nach dem Wechsel auf die weichen Reifen übersteuerte der Wagen in den schnellen Kurven wie verrückt. Plötzlich war das Auto ganz schwierig zu fahren. Wir werden herausfinden müssen, was da passiert ist, denn so eine krasse Veränderung habe ich selten erlebt“, schüttelte Verstappen den Kopf. „Was mich so wütend macht: Ja, wir sind von da hinten bis auf Rang zwei vorgestoßen – aber ich weiß, dass in diesem Auto das Potenzial drinsteckt, dass wir hätten gewinnen müssen!“

Krimi um Platz zwei in der WM
Während Mercedes-Jungstar Kimi Antonelli bereits als Weltmeister feststeht, bleibt der Kampf um Platz zwei spannend. Verstappen liegt mit 279 Punkten vor George Russell (Mercedes/262), Lewis Hamilton (Ferrari/261), Charles Leclerc (Ferrari/249) und Lando Norris (McLaren/246).

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Formel 1
09.11.2026 12:56
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
6 Tote im Zentrum, 3 Leichen im Haus des Schützen
130.544 mal gelesen
Bevor der Schütze am Markplatz von Krakau ein Blutbad anrichtete, könnte er seine Familie ...
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo 2026
98.837 mal gelesen
Gericht
Wegen regem Sexleben: Kein Geld nach Quadunfall
89.369 mal gelesen
Krone Plus Logo
Thomas F. konnte gerade noch vom Quad springen, bevor es die Böschung runterfiel: „Das hätte ...
Österreich
E-Card-Gebühr: Regierung schröpft wieder Senioren
1367 mal kommentiert
Ab 2026 müssen Millionen Pensionisten in Österreich erstmals die jährliche E-Card-Gebühr ...
Ausland
Russland droht Wien mit „schmerzhafter“ Vergeltung
881 mal kommentiert
Seit dem Frühjahr 2022 hat das Ministerium nach eigenen Angaben in rund 70 Fällen russischen ...
Außenpolitik
Trump spricht von „anderer Form“ für Ukraine
760 mal kommentiert
Trump sieht den gegenseitigen Hass zwischen Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyj als größtes ...

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf