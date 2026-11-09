Verstappen tobt: „Das habe ich noch nie erlebt!“

Das kommt überraschend! Obwohl Max Verstappen beim Grand Prix von Brasilien eine sensationelle Aufholjagd von Startplatz 21 auf Rang 2 gelungen war, ging der Red-Bull-Star mit seinem Boliden hart ins Gericht.
„Mein Gott! 85 Prozent des Rennens mit diesem Sch***-Auto“, schimpfte Verstappen am Sonntag in der Auslaufrunde. Wenig später legte der Niederländer nach: „Klar ist der zweite Platz schön, aber nicht auf diese Weise. Das Auto war eine Katastrophe, unfassbar! Ich habe noch nie ein solches Handling erlebt, weder auf nasser noch auf trockener Bahn. Wirklich übel.“
Es war ein Traumstart von Verstappen! Der 29-Jährige machte in den ersten beiden Runden zahlreiche Plätze gut und fuhr sich schnell in die Top-10. Der Red-Bull-Pilot war nach fünf Umläufen bereits Siebenter. „Wenn du von so weit hinten losfahren musst, dann ist es ganz wichtig, schon in den ersten Runden möglichst viele Ränge gutzumachen. Im ersten Rennteil lief es auch wirklich gut“, so Verstappen.
Wäre sogar Sieg drinnen gewesen?
Doch das änderte sich rasch! „Nach dem Wechsel auf die weichen Reifen übersteuerte der Wagen in den schnellen Kurven wie verrückt. Plötzlich war das Auto ganz schwierig zu fahren. Wir werden herausfinden müssen, was da passiert ist, denn so eine krasse Veränderung habe ich selten erlebt“, schüttelte Verstappen den Kopf. „Was mich so wütend macht: Ja, wir sind von da hinten bis auf Rang zwei vorgestoßen – aber ich weiß, dass in diesem Auto das Potenzial drinsteckt, dass wir hätten gewinnen müssen!“
Krimi um Platz zwei in der WM
Während Mercedes-Jungstar Kimi Antonelli bereits als Weltmeister feststeht, bleibt der Kampf um Platz zwei spannend. Verstappen liegt mit 279 Punkten vor George Russell (Mercedes/262), Lewis Hamilton (Ferrari/261), Charles Leclerc (Ferrari/249) und Lando Norris (McLaren/246).
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