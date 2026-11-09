Verstappen tobt: „Das habe ich noch nie erlebt!“

Wäre sogar Sieg drinnen gewesen?

Doch das änderte sich rasch! „Nach dem Wechsel auf die weichen Reifen übersteuerte der Wagen in den schnellen Kurven wie verrückt. Plötzlich war das Auto ganz schwierig zu fahren. Wir werden herausfinden müssen, was da passiert ist, denn so eine krasse Veränderung habe ich selten erlebt“, schüttelte Verstappen den Kopf. „Was mich so wütend macht: Ja, wir sind von da hinten bis auf Rang zwei vorgestoßen – aber ich weiß, dass in diesem Auto das Potenzial drinsteckt, dass wir hätten gewinnen müssen!“