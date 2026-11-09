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Nun muss er in „Käfig“

Tierhalter setzte acht Papageien im Wald aus

Oberösterreich
09.11.2026 13:01
Der bunte Vogel war einer aufmerksamen Radfahrerin aufgefallen.
Der bunte Vogel war einer aufmerksamen Radfahrerin aufgefallen.(Bild: Tierengel Austria Tierrettung)
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Von Krone Oberösterreich

Ein 38-Jähriger hatte Anfang September in einem Waldstück acht Papageien ausgesetzt. Fast alle der hierzulande nicht lebensfähigen Exoten wurden eingefangen, einer tot aufgefunden. Am Montag wurde der siebenfach Vorbestrafte in Abwesenheit zu einer mehrmonatigen Haftstrafe in OÖ verurteilt – noch nicht rechtskräftig.

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Eine aufmerksame Radfahrerin hatte den Fall im September ins Rollen gebracht. Ihr war bei einem Waldstück in Schlatt ein exotischer Vogel aufgefallen, der so gar nicht in unsere Breitengrade passte. Sie kontaktierte die Tierengel Austria Tierrettung, die einen großen Aufruf startete. 

Anonyme Anzeige
Sieben der Tiere konnten schließlich nach mühsamer Suche eingefangen werden. Ein achtes Tier wurde erst Ende Oktober rund einen Kilometer entfernt gefunden – tot. Lange zuvor war aber auch eine anonyme Anzeige an die Polizei gegangen. Die forschte einen 38-Jährigen aus dem Bezirk Wels-Land aus. 

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Sieben Vorstrafen
Der Mann ist kein unbeschriebenes Blatt: Er befindet sich derzeit wegen einer fünfmonatigen bedingten Haftstrafe wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung in Probezeit, hat bereits sieben Vorstrafen. In den Vernehmungen hatte sich der Angeklagte wortkarg. Einmal hatte er behauptet, dass er zehn Papageien gehabt, aber alle verkauft hätte. Dann hatte er von seinem Recht auf Aussageverweigerung Gebrauch gemacht. 

Am Montag musste er sich dennoch am Landesgericht Wels wegen Tierquälerei verantworten. Er habe die Tiere ausgesetzt, obwohl diese bei den hiesigen Temperaturen und Verhältnissen nicht überlebensfähig seien – so die Anklage. Der vielfach Vorbestrafte schwänzte zwar den Prozess, wurde aber trotzdem verurteilt: Acht Monate unbedingte Haft, allerdings noch nicht rechtskräftig. 

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