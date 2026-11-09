Tierhalter setzte acht Papageien im Wald aus

Sieben Vorstrafen

Der Mann ist kein unbeschriebenes Blatt: Er befindet sich derzeit wegen einer fünfmonatigen bedingten Haftstrafe wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung in Probezeit, hat bereits sieben Vorstrafen. In den Vernehmungen hatte sich der Angeklagte wortkarg. Einmal hatte er behauptet, dass er zehn Papageien gehabt, aber alle verkauft hätte. Dann hatte er von seinem Recht auf Aussageverweigerung Gebrauch gemacht.