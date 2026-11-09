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Wie sein Papa

Arnies Sohn Joseph glänzt bei Bodybuilding-Bewerb

Society International
09.11.2026 13:26
Arnold Schwarzenegger Sohn Joseph Baena tritt in die Fußstapfen seines berühmten Vaters: Er ...
Arnold Schwarzenegger Sohn Joseph Baena tritt in die Fußstapfen seines berühmten Vaters: Er belegte bei einem Bodybuilding-Bewerb auf Anhieb den fünften Platz.(Bild: Krone-Collage/https://www.instagram.com/joebaena)
Porträt von Silvia Ritter
Von Silvia Ritter

Wie der Vater, so der Sohn: Arnold Schwarzenegger Sohn Joseph Baena gab am Sonntag sein Debüt im professionellen Natural-Bodybuilding. Der 29-Jährige landete bei einem Bewerb in Kalifornien am Sonntag auf dem fünften Platz – und macht damit seinem berühmten Papa alle Ehre. 

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Der 29-jährige Joseph tritt in die Fußsstapfen seinen berühmten Vaters: Am Samstag gab Joseph Baena sein „Profi-Debüt“ bei der Professional Natural Bodybuilding Association. Er nahm am  „INBA PNBA Pro/Am World Cup“ in Kalifornien in der Kategorie „Classic Physique Open“ teil und schaffte es direkt auf den fünften Platz. Seinen Triumph postete der 29-Jährige direkt auf Instagram. 

Hier sehen Sie ein Video von Joseph Baena auf der Bodybuiling-Bühne. Der 29-Jährige hatte es am Sonntag auf Instagram gepostet:

Dass es gleich auf Anhieb mit dem fünften Platz klappte, freut den jüngsten Sohn von Arnold Schwarzenegger. Er betonte in einem Interview, dass er „extrem stolz“ auf sich sei, bei diesem „fantastischen Wettkampf“ eine Platzierung unter den Besten erreicht zu haben, und dankte allen, die ihn auf seinem Weg unterstützt haben. Er erwähnte zudem seinen Vater, der in den 1980er-Jahren große Erfolge mit seinen Bodybuilding-Auftritten feierte. Anfang des Jahres hatte Joseph seinen Vater als „den besten Trainingspartner“ bezeichnet. Joseph erwähnte aber auch, dass er wisse, was er tun muss, um sich zu verbessern. Das scheint also nicht Josephs letzter Bewerb gewesen zu sein! 

Joseph setzt auf Proteine
Wirft man einen Blick auf Joseph Baenas weitere Instagram-Postings, merkt man schnell, dass sich der 29-Jährige intensiv mit seiner Fitness und seiner Ernährung beschäftigt. Auf seinem Account findet man zahlreiche Videos, in denen er kocht, dazu postet er regelmäßig Rezeptanleitungen von gesunden, proteinreichen Mahlzeiten. Er begeistert das Netz aber auch mit Selfies, in denen er seine stählernen Bauchmuskeln präsentiert: 

Dieses Video postete Joseph Baena am Samstag, also einen Tag vor seinem Wettkampf, auf Instagram:

Apfel fällt nicht weit vom Stamm
Mit seiner erfolgreichen Teilnahme am Bodybuildung-Bewerb macht Joseph Baena seinem Vater alle Ehre. Denn Arnold Schwarzenegger zählt zu den bekanntesten Bodybuildern aller Zeiten. Der in Thal bei Graz geborene Sportler gewann siebenmal den Titel „Mr. Olympia“ und fünfmal den Titel „Mr. Universum“. Man könnte behaupten, er habe eine ganze Generation an Männern geprägt und den Kraftsport auch für Amateure damals erst so richtig attraktiv gemacht. 

Kann stolz auf seinen jüngsten Spross sein: Papa Arnold Schwarzenegger
Kann stolz auf seinen jüngsten Spross sein: Papa Arnold Schwarzenegger(Bild: AFP/PATRICK T. FALLON)

Sohn aus Beziehung mit Haushälterin
Joseph Baena ist Arnold Schwarzeneggers jüngster Sohn. Die beiden haben ein sehr enges Verhältnis, obwohl die Meldung, dass Arnie einen unehelichen Sohn hat, damals ein Skandal war: Wenige Tage, nachdem Arnold Schwarzenegger und seine damalige Frau Maria Shriver ihre Trennung bekannt gegeben hatten, gestand der „Terminator“ öffentlich, dass er fremdgegangen war: Er gab zu, einen unehelichen Sohn mit seiner damaligen Haushälterin Mildred Patricia Baena zu haben. 

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Damit war klar, dass Arnie seine damalige langjährige Ehefrau Maria Shriver betrogen hatte. Maria hatte schon früher Verdacht geschöpft und ihren Ehemann damals in einer Paartherapie-Sitzung damit konfrontiert. Dieser habe es noch in der Sitzung gestanden. Mit Maria Shriver war Arnold Schwarzenegger 25 Jahre lang verheiratet, die beiden haben vier gemeinsame Kinder.

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