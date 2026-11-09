Arnies Sohn Joseph glänzt bei Bodybuilding-Bewerb

Dass es gleich auf Anhieb mit dem fünften Platz klappte, freut den jüngsten Sohn von Arnold Schwarzenegger. Er betonte in einem Interview, dass er „extrem stolz“ auf sich sei, bei diesem „fantastischen Wettkampf“ eine Platzierung unter den Besten erreicht zu haben, und dankte allen, die ihn auf seinem Weg unterstützt haben. Er erwähnte zudem seinen Vater, der in den 1980er-Jahren große Erfolge mit seinen Bodybuilding-Auftritten feierte. Anfang des Jahres hatte Joseph seinen Vater als „den besten Trainingspartner“ bezeichnet. Joseph erwähnte aber auch, dass er wisse, was er tun muss, um sich zu verbessern. Das scheint also nicht Josephs letzter Bewerb gewesen zu sein!