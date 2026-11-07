E-Card-Gebühr: Regierung schröpft wieder Senioren

„Blendgranate“

Die SPÖ sprach ihrerseits von einer „Blendgranate“ der Freiheitlichen, immerhin habe die Partei die E-Card-Gebühr gemeinsam mit der ÖVP 2005 selbst eingeführt und dem Gesundheitssystem durch die Krankenkassen-Zusammenlegung hohe Mehrkosten beschert, so Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim. Beim Serviceentgelt gebe es außerdem „weitreichende soziale Ausnahmen“, die Einnahmen würden außerdem zur Gänze in Leistungen der Krankenversicherung fließen.