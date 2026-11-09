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Anti-Terror-Truppe nimmt Viktor Orbans Bruder fest

Außenpolitik
09.11.2026 13:08
Viktor Orban, ehemaliger Ministerpräsident Ungarns, hat bestätigt, dass sein jüngerer Bruder ...
Viktor Orban, ehemaliger Ministerpräsident Ungarns, hat bestätigt, dass sein jüngerer Bruder Aron festgenommen wurde.(Bild: AP/Petr David Josek)
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Von krone.at

Wieder schlechte Nachrichten für die Familie Orban: Nachdem Viktor Orban bei den Wahlen im Sommer als Ungarns Ministerpräsident aus dem Amt gefegt worden war, klickten nun auch noch für seinen jüngeren Bruder Aron die Handschellen.

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Die Festnahme von Aron Orbán sei „wegen des Verdachts des Menschenhandels“ erfolgt, erklärte Ministerpräsident Peter Magyar am Montag. Als erstes hatte die Nachrichten-Website „Kontroll“ berichtet, die Magyars Bruder gehört.

Ein Polizeisprecher erklärte, in Budapest und zwei weiteren Städten seien im Zuge von Ermittlungen mehrere Menschen von der Anti-Terror-Einheit TEK festgenommen worden. Die Wohnhäuser der Festgenommenen würden durchsucht.

Verstrickung in lukratives „Vizumbiznisz“?
Weitere Details sollten voraussichtlich am Montagnachmittag bekannt gegeben werden, hieß es weiter. Laut ungarischen Medien besteht der Verdacht, dass die Verdächtigen ein lukratives „Vizumbiznisz“ verstrickt sind.

Magyars proeuropäische TISZA-Partei hatte die Parlamentswahl klar gewonnen und Orbán nach 16 Jahren an der Regierung abgelöst. Magyar hatte nach seinem Amtsantritt Ermittlungen wegen mutmaßlicher Korruption und Machtmissbrauchs unter der Führung Orbáns angekündigt.

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