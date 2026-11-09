Web-Ganove knöpft Senior (87) über 10.000 Euro ab

Auf das vermeintlich schnelle Geld im Internet hatte ein Innsbrucker (87) gehofft. Stattdessen wurde er um mehr als 10.000 Euro ärmer. Reicher ist dafür ein noch unbekannter Web-Ganove geworden, der dem Senior „Anlagegeschäfte“ schmackhaft gemacht hatte.
Angefangen hat der dreiste Betrug am 12. Oktober, wie die Polizei in einer Aussendung informiert. Über einen Messengerdienst und in weiterer Folge per telefonischem Kontakt machte der Kriminelle dem Senior vermeintlich lukrative Anlagegeschäfte schmackhaft.
Anzeige erstattet
Bis zum 28. Oktober schaffte es der Täter, den 87-Jährigen zu insgesamt vier Überweisungen auf ausländische Bankkonten zu verleiten. Erst am Sonntag erstattete das Opfer eine Anzeige bei der Dienststelle in Saggen.
Der erlittene finanzielle Schaden für den Senior beläuft sich auf mehr als 10.000 Euro.
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