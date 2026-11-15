„Wir müssen in Europa den Umkehrschub einleiten“

Die zweite Amtszeit von US-Präsident Trump und der sich verschärfende Wettstreit mit China haben Europa eines gelehrt: Hochtechnologie wie KI, Hochleistungsprozessoren, aber auch Rohstoffe wie seltene Erden werden zusehends zum weltpolitischen Druckmittel – und Europa ist den USA und China in vielen Bereichen ausgeliefert. Aber nicht in allen: Es gibt Branchen, in denen europäische Technologie heiß begehrt ist. Router zum Beispiel.
Bei Internetroutern sind europäische Unternehmen in Europa und Großbritannien immer noch führend: 43 Prozent Marktanteil entfallen laut einer YouGov-Umfrage auf Hersteller wie die für ihre FRITZ!Box bekannte Firma FRITZ! (früher AVM) aus Berlin, Devolo aus Aachen oder Rohde & Schwarz in München. China hat 37 und Taiwan 16 Prozent Marktanteil – US-Hersteller gerade einmal vier. Doch das muss nicht so bleiben, warnt FRITZ!-CEO Jan Oetjen. Im Gespräch mit Krone+ schildert der Tech-Manager, wie Europa seine Unabhängigkeit ausgerechnet bei Routern aufs Spiel setzt, welche Gefahr in Millionen bereits installierter Geräte schlummert und warum Künstliche Intelligenz die Sicherheitsrisiken noch einmal drastisch verschärft. Oetjen fordert einen „Umkehrschub“: Europa müsse seine Elektronikindustrie wieder aufbauen – und dabei unbequeme Entscheidungen treffen.
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