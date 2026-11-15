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Adventzauber und Casino-Genuss in Baden

Gewinnspiele
15.11.2026 05:00
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Jetzt mitmachen und tolle Packages gewinnen.
Jetzt mitmachen und tolle Packages gewinnen.(Bild: www.foto-agent.at)
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Von Sponsoring

Wenn der Kurpark Baden im Lichterglanz erstrahlt, beginnt wieder eine der stimmungsvollsten Zeiten des Jahres. Der Advent im Kurpark Baden verbindet weihnachtliches Flair mit regionaler Kulinarik, Musik und einem abwechslungsreichen Programm für Groß und Klein. Die „Krone“ verlost dazu zwei besondere Genuss- und Erlebnis-Pakete.

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Bereits zum achten Mal lädt der Advent im Kurpark zu einem winterlichen Ausflug nach Baden. Nachhaltigkeit und ein vielseitiges Freizeitangebot stehen dabei im Mittelpunkt. Familien dürfen sich unter anderem auf Strohspielplatz, Motorik-Parcours, Märchenstunden und eine Christkindl-Werkstatt freuen. Workshops, Konzerte und weitere Programmpunkte sorgen zusätzlich für Weihnachtsstimmung.

(Bild: www.foto-agent.at)

Auch kulinarisch gibt es einiges zu entdecken: Regionale Gastronomiebetriebe verwöhnen die Besucher mit weihnachtlichen Spezialitäten und Schmankerln. Dazu lässt sich bei einem Punsch gemütlich durch den festlich beleuchteten Kurpark schlendern.

Mitmachen und gewinnen 
Bei diesem Gewinnspiel warten gleich zwei besondere Pakete auf Sie:

  • Das Paket „Adventzauber“ umfasst eine Übernachtung für zwei Personen im Doppelzimmer in einem 4-Sterne-Hotel direkt beim Kurpark Baden, vier Punschgutscheine für den Adventmarkt sowie ein „Genuss & Casino“-Package für zwei Personen im Casino Baden inklusive Menü für zwei Personen und Jetons.
  • Mit dem Paket “Advent & Casino“ genießen zwei Personen ebenfalls ein „Genuss & Casino“-Package im Casino Baden inklusive gemeinsamem Menü und Jetons für den Casinoabend.

Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 23. November, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil!

Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Niederösterreich“-Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier

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