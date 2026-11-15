Wenn die Politiker einmal etwas anstellen

1. Die Höhe der Haftstrafe für den ÖVP-ler Tschann steht noch aus. Es gilt jedoch nicht mehr die Unschuldsvermutung. Tschann hat in einem Bauverfahren eine strafbare Handlung begangen. Das Problem lässt sich sprachlich so zusammenfassen: Kann ein wegen Amtsmissbrauch verurteilter Amtsträger einfach so im Amt des Bürgermeisters bleiben?