Klenk kehrt Social Media Rücken – aber nicht allen

„Hoppala, wo ist denn der Account vom Klenk?“, fragte man sich Samstagnachmittag im „Krone“-Newsroom. „Nicht gefunden“, stand da auf der Plattform Bluesky. Nachgefragt – und bestätigt. Klenk macht Schluss! Aber nur mit Kurznachrichtendiensten.
„Die Debatten auf Kurznachrichtendiensten wie X oder BS (Bluesky, Anm). führen selten zu neuen Erkenntnissen“, so der „Falter“-Chef zur „Krone“. Er lässt sich aber eine Tür offen: „Ich habe deaktiviert, nicht gelöscht. Vielleicht juckt ‘s mich irgendwann. Aber jetzt habe ich andere Prioritäten.“
„Ich konzentriere mich auf den Falter, meine Bühnen-Projekte, Bücher, Lesungen, Podcasts und meine 120.000-Follower-Community auf Instagram“, hält Klenk fest. Dort informiert er regelmäßig über laufende Storys, Projekte und auch über diverse rechtliche Angelegenheiten.
Journalisten-Exodus von X
Journalistinnen und Journalisten (insbesondere im deutschsprachigen Raum, aber auch international) hatten die Social-Media-Plattform X (früher Twitter) vor allem wegen der Entwicklung unter Eigentümer Elon Musk bereits zuhauf verlassen. Seit Musks Übernahme wird X stark für die Zunahme von Hass und Falschinformationen kritisiert. Zudem nutzt Musk die Plattform für seine eigenen politischen Positionen.
Während bei X also die Plattform-Führung selbst als Teil des Problems gesehen wird, kämpft Bluesky eher mit den typischen Wachstumsproblemen sozialer Netzwerke und einer einseitigen Nutzerstruktur – Kritiker bemängeln hier gar eine „linksliberale Echokammer“.
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