Klenk kehrt Social Media Rücken – aber nicht allen

Journalisten-Exodus von X

Journalistinnen und Journalisten (insbesondere im deutschsprachigen Raum, aber auch international) hatten die Social-Media-Plattform X (früher Twitter) vor allem wegen der Entwicklung unter Eigentümer Elon Musk bereits zuhauf verlassen. Seit Musks Übernahme wird X stark für die Zunahme von Hass und Falschinformationen kritisiert. Zudem nutzt Musk die Plattform für seine eigenen politischen Positionen.