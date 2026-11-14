Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schlussstrich gezogen

Klenk kehrt Social Media Rücken – aber nicht allen

Web
14.11.2026 15:31
Mit Nachrichtendiensten wie Bluesky oder X kann Florian Klenk aktuell nichts anfangen.
Mit Nachrichtendiensten wie Bluesky oder X kann Florian Klenk aktuell nichts anfangen.(Bild: Krone-Collage/FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMMAYR, APA/HELMUT FOHRINGER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

„Hoppala, wo ist denn der Account vom Klenk?“, fragte man sich Samstagnachmittag im „Krone“-Newsroom. „Nicht gefunden“, stand da auf der Plattform Bluesky. Nachgefragt – und bestätigt. Klenk macht Schluss! Aber nur mit Kurznachrichtendiensten.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Die Debatten auf Kurznachrichtendiensten wie X oder BS (Bluesky, Anm). führen selten zu neuen Erkenntnissen“, so der „Falter“-Chef zur „Krone“. Er lässt sich aber eine Tür offen: „Ich habe deaktiviert, nicht gelöscht. Vielleicht juckt ‘s mich irgendwann. Aber jetzt habe ich andere Prioritäten.“

„Ich konzentriere mich auf den Falter, meine Bühnen-Projekte, Bücher, Lesungen, Podcasts und meine 120.000-Follower-Community auf Instagram“, hält Klenk fest. Dort informiert er regelmäßig über laufende Storys, Projekte und auch über diverse rechtliche Angelegenheiten.

Journalisten-Exodus von X
Journalistinnen und Journalisten (insbesondere im deutschsprachigen Raum, aber auch international) hatten die Social-Media-Plattform X (früher Twitter) vor allem wegen der Entwicklung unter Eigentümer Elon Musk bereits zuhauf verlassen. Seit Musks Übernahme wird X stark für die Zunahme von Hass und Falschinformationen kritisiert. Zudem nutzt Musk die Plattform für seine eigenen politischen Positionen.

Während auf X Fake News und Hasskommentare dominieren, droht Bluesky zu einer Echokammer zu ...
Während auf X Fake News und Hasskommentare dominieren, droht Bluesky zu einer Echokammer zu werden.(Bild: AFP/ALAIN JOCARD)

Während bei X also die Plattform-Führung selbst als Teil des Problems gesehen wird, kämpft Bluesky eher mit den typischen Wachstumsproblemen sozialer Netzwerke und einer einseitigen Nutzerstruktur – Kritiker bemängeln hier gar eine „linksliberale Echokammer“.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Web
14.11.2026 15:31
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Krone Plus Logo
Kein Spiel war teurer!
Wieso „GTA VI“ alles andere in den Schatten stellt
„Millionenschaden“
Microsoft-Ausfall könnte Österreich teuer kommen
„GTA VI“ ist eine riesige digitale Spielwiese in Form der fiktiven, von Miami inspirierten ...
Krone Plus Logo
Das Gespräch suchen!
Was Eltern über Spiele-Hype „GTA VI“ wissen müssen
KI in Schulen
Verlernen unsere Kinder das Denken, Herr Minister?
Nvidia-CEO Jensen Huang, der bei öffentlichen Auftritten gerne Lederjacke trägt, ist laut ...
Krone Plus Logo
Im Visier von Spionage
Wieso Nvidia so gut KI kann – und was danach kommt
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
„Kinderfänger“ war ein engagierter Ortspolitiker
142.081 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der „Entführungsversuch“ passierte am Schulweg, konkret an einer Bushaltestelle. (Symbolbild).
Außenpolitik
Ex-Vertrauter offenbart Putins „teuflischen Plan“
123.619 mal gelesen
Selbst für einen seiner früheren engsten Freunde ist Putin heute ein „Monster“.
Digital
Weltweite Microsoft-Störung: Das Problem war …
96.766 mal gelesen
Der Vorfall hatte weltweit Unternehmen und Verbraucher von Microsoft-Diensten abgeschnitten.
Außenpolitik
Selenskyj: USA boten Kiew NATO-Mitgliedschaft an
908 mal kommentiert
Selenskyj mit Trumps Schwiegersohn Jared Kushner
Außenpolitik
Millionen-Schatz in Orbáns Umfeld gefunden
677 mal kommentiert
Orbán in Erklärungsnot ...
Steiermark
Moschee auf Terrorliste, aber Behörden machtlos
602 mal kommentiert
Ein Gericht in Kairo setzt – neben anderen Organisationen und Einzelpersonen in Europa – den ...
Mehr Web
Schlussstrich gezogen
Klenk kehrt Social Media Rücken – aber nicht allen
Milliarden-Panne
Eigener Fehler fiel Microsoft zunächst nicht auf
Microsoft-Fiasko:
„Europa drohen bald laufend ähnliche Probleme“
Krone Plus Logo
Kein Spiel war teurer!
Wieso „GTA VI“ alles andere in den Schatten stellt
Daher kommt Prognose
Netz witzelt: „Wieder Weltuntergang überlebt“

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf