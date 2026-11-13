Seit Tod von Vater ist Tochter (20) arbeitsunfähig

Unfall in suizidaler Absicht

Wie die Ermittlungen ergaben, war ein damals 22-Jähriger aus Alberndorf mit seinem Auto über die Sperrlinie geraten und frontal in den Wagen des Linzers gekracht. Dafür wurde der Todeslenker im April 2025 am Bezirksgericht Urfahr wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung zu einer Geldstrafe verurteilt. Am kommenden Montag steht der junge Mann erneut vor dem Kadi. Während eines Aufenthaltes im Neuromed Campus Linz im Sommer soll er mehrfach geäußert haben, absichtlich in suizidaler Absicht in den Gegenverkehr gefahren zu sein.