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Tragischer Unfall

Seit Tod von Vater ist Tochter (20) arbeitsunfähig

Oberösterreich
13.11.2026 08:00
Das rote Auto des Verstorbenen wurde über die Leitplanke geschleudert.
Das rote Auto des Verstorbenen wurde über die Leitplanke geschleudert.(Bild: TEAM FOTOKERSCHI / KERSCHBAUMMAYR)
Porträt von Andrea Kloimstein
Von Andrea Kloimstein

Ein 24-Jähriger soll in Oberösterreich absichtlich in den Gegenverkehr gefahren sein und muss sich wegen Mordes verantworten. Die hinterbliebene Tochter des 58-jährigen Linzers leidet extrem unter dem Vorfall. „Sie wünscht sich Gerechtigkeit für ihren Vater“, sagt ihr Anwalt zur „Krone“.

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„Meine Mandantin leidet seit dem Unfalltod ihres Vaters unter einer posttraumatischen Belastungsstörung. Sie leidet unter Panikattacken und Schlaflosigkeit, ist seit Anfang 2025 arbeitsunfähig und in Behandlung“, schildert Anwalt Kevin Rechberger (SDSP Rechtsanwälte).

Er vertritt die Tochter jenes 58-jährigen Linzers, der in der Nacht zum 21. Oktober 2024 bei einem Frontalzusammenstoß auf der B126 in Kirchschlag tödlich verunglückt war. Seine am Beifahrersitz mitfahrende Lebensgefährtin überlebte schwer verletzt.

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Unfall in suizidaler Absicht
Wie die Ermittlungen ergaben, war ein damals 22-Jähriger aus Alberndorf mit seinem Auto über die Sperrlinie geraten und frontal in den Wagen des Linzers gekracht. Dafür wurde der Todeslenker im April 2025 am Bezirksgericht Urfahr wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung zu einer Geldstrafe verurteilt. Am kommenden Montag steht der junge Mann erneut vor dem Kadi. Während eines Aufenthaltes im Neuromed Campus Linz im Sommer soll er mehrfach geäußert haben, absichtlich in suizidaler Absicht in den Gegenverkehr gefahren zu sein.

Zum Tatpunkt zurechnungsfähig
Das Verfahren wurde wieder aufgenommen, der nun 24-Jährige muss sich am Landesgericht Linz wegen Mordes und Mordversuchs verantworten. Laut Gutachten war der Angeklagte zum Tatzeitpunkt zurechnungsfähig. Da er aber an einer Persönlichkeitsstörung mit schizoiden Anteilen leiden soll und eine ungünstige Gefährlichkeitsprognose hat, beantragte die Staatsanwaltschaft Linz im Falle einer Verurteilung die Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum.

Zitat Icon

Es war kein Mord, sondern ein Unfall, mit dem mein Mandant bis heute nicht fertig geworden ist.

Manfred Arthofer, Verteidiger des 24-Jährigen

„Sie wünscht sich Gerechtigkeit“
Was will Rechberger für seine Mandantin erreichen? „Sie wünscht sich Gerechtigkeit für ihren Vater und eine angemessene Abgeltung für die tragischen Auswirkungen und Folgeerscheinungen.“ Die 20-Jährige hat sich dem Verfahren mit 5000 Euro Teilschmerzengeld angeschlossen.

Manfred Arthofer vertritt den Angeklagten. Zum bevorstehenden Prozess sagt er: „Es war kein Mord, sondern ein Unfall, mit dem mein Mandant bis heute nicht fertiggeworden ist. Die Depressionen hat er auch erst danach entwickelt, vor dem Unfall stand er mitten im Leben.“ Zum angeklagten Mord dürfte sich der 24-Jährige demnach nicht geständig zeigen.

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