Ein Sopron-Ausflug mit kostspieligen Nachwehen

Das sollten Sopron-Besucher unbedingt wissen

Wer auf der ungarischen Schnellstraße M85 im Abschnitt von Győr-West über Sopron bis zur österreichischen Staatsgrenze unterwegs ist, muss nämlich über eine gültige elektronische Vignette (E-Matrica) verfügen. Autofahrern stehen dabei zwei Möglichkeiten zur Auswahl: Zum einen gibt es landesweit gültige Vignetten mit unterschiedlichen Laufzeiten – von der Tages- über die Zehntages- und Monats- bis hin zur Jahresvignette. Zum anderen gibt es für Pendler und Regionalreisende die deutlich günstigere, regional beschränkte Komitats-Vignette für das Komitat Győr-Moson-Sopron.