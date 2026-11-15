Ein Sopron-Ausflug mit kostspieligen Nachwehen

Ein kurzer Abstecher auf die neue ungarische Autobahn M85 wurde für ein Pärchen aus dem Burgenland zum teuren Vergnügen – und sorgte obendrein für eine handfeste Beziehungskrise. Dabei hätte ein wenig Wissen über die ungarische Vignette einiges erspart.
Frau Frau B. und Herr U. lieben nicht nur einander, sondern auch die Vorzüge, die das Nachbarland Ungarn zu bieten hat. Regelmäßig fahren die beiden daher nach Sopron, um sich dort die Nägel und Zähne machen, Kleider und Hosen kürzen und sich bei Massagen und kulinarischen Genüssen verwöhnen zu lassen. „S’kost ja da drüben nix“, meint Herr U. Zwar seien die Preise auch in Ungarn ordentlich gestiegen, doch vieles sei nach wie vor billiger als in Österreich.
Im September, bei ihrem letzten Sopron-Ausflug, bog das Pärchen im Kreisverkehr auf der Bundesstraße irrtümlich falsch ab und landete auf der neuen Autobahn M85. „Schön haben sie die hinbekommen!“, meinte Herr U. noch zu Frau B., während sie ein rund zwei Kilometer langes Stück auf der neuen Straße dahinfuhren und sich bereits auf das Pörkölt (Fleischragout mit Nockerln, Anm.) freuten.
Doch nun, rund zwei Monate später, stieß es den Ausflüglern sauer auf. Frau B., die im Herbst den Wagen gelenkt hatte, flatterte nämlich vor kurzem ein Schreiben der „Euro Parking Collection plc“ ins Haus. Sie habe die M85 unbefugt und ohne gültige Vignette befahren und müsse nun 150 Euro Strafe zahlen. Werde der Betrag nicht binnen 60 Tagen beglichen, kommen eine Strafgebühr in der Höhe von 273,24 Euro plus Verwaltungskosten von 71 Euro hinzu. Macht unterm Strich 344,24 Euro. Die Nichtzahlung führt zu zusätzlichen Verwaltungskosten, Inkassogebühren und Gerichtskosten.
Weil Frau B. schlachtlammartig den geforderten Betrag einzahlte, zog sie sich den Unmut von Herrn U. zu und löste mit ihrem vorauseilenden Gehorsam eine veritable Beziehungskrise aus. Dabei war der wahre Grund für seinen Ärger ihr beider Unwissen.
Das sollten Sopron-Besucher unbedingt wissen
Wer auf der ungarischen Schnellstraße M85 im Abschnitt von Győr-West über Sopron bis zur österreichischen Staatsgrenze unterwegs ist, muss nämlich über eine gültige elektronische Vignette (E-Matrica) verfügen. Autofahrern stehen dabei zwei Möglichkeiten zur Auswahl: Zum einen gibt es landesweit gültige Vignetten mit unterschiedlichen Laufzeiten – von der Tages- über die Zehntages- und Monats- bis hin zur Jahresvignette. Zum anderen gibt es für Pendler und Regionalreisende die deutlich günstigere, regional beschränkte Komitats-Vignette für das Komitat Győr-Moson-Sopron.
Für einen herkömmlichen Pkw gestalten sich die Tarife wie folgt: Eine Tagesvignette schlägt mit 5550 Forint (19,50 Euro) zu Buche, die Zehntagesvignette kostet 6900 Forint (24,40 Euro), die Jahresvignette für das Komitat ist für 7190 Forint (25,40 Euro) erhältlich. Sollte man die Mautpflicht einmal übersehen und versehentlich ohne gültige Vignette auf die M85 auffahren, gibt es eine kulante Schonfrist von exakt 60 Minuten! Innerhalb dieser Stunde kann die E-Vignette noch nachträglich erworben werden, ohne dass eine Strafgebühr fällig wird.
Die Lehre aus der Geschichte
Frau B. und Herr U. haben sich inzwischen wieder lieb und haben beschlossen, es künftig gar nicht erst so weit kommen zu lassen. Auf ihre Ausflüge nach Sopron wollen sie dennoch nicht verzichten: „Beim nächsten Mal bleiben wir wieder fix auf der Bundesstraße. Das legen wir auch allen anderen ans Herz.“
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