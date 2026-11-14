„Europa drohen bald laufend ähnliche Probleme“

Politisch motivierte Abschaltung als Gefahr

„Ausfälle wie jener können jedem passieren“, betont Anexia-Gründer Alexander Windbichler, der mehr als 100 Rechenzentren betreibt. Microsoft sei für den peinlichen Ausfall nicht zu beneiden, meint der Experte. Schlimmer sei, dass der Vorfall die Abhängigkeit von einzelnen Anbietern wie Microsoft vor Augen führe. „Man muss sich nur vorstellen, was passiert, wenn das Ganze politisch motiviert abgeschaltet wird“, warnt Windbichler im „Krone“-Gespräch. In diesem Zusammenhang sei es vielleicht sogar gut, wenn Europa den Warnschuss endlich ernst nimmt.