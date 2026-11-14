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Microsoft-Fiasko:

„Europa drohen bald laufend ähnliche Probleme“

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14.11.2026 13:59
„Krone“-Cyberexperte Dr. Cornelius Granig (li.) und Anexia-Gründer Alexander Windbichler sehen ...
„Krone“-Cyberexperte Dr. Cornelius Granig (li.) und Anexia-Gründer Alexander Windbichler sehen den Microsoft-Vorfall auch als Chance für Europa.(Bild: Krone KREATIV/ALEX GOTTER, ANTAL IMRE, stock.adobe.com)
Porträt von Kronen Zeitung
Von Kronen Zeitung

Das Microsoft-Fiasko aufgrund von großflächigen Serverausfällen legte von Donnerstagabend bis Freitag die halbe Berufswelt lahm. Experten fordern nun, dass sich Österreichs Firmen dringend unabhängiger von den amerikanischen Tech-Riesen machen sollten. Ansonsten werde es in Europa bald häufiger zu ähnlichen Vorfällen kommen. 

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Wer am Freitag an seinem Arbeitsplatz sitzen musste, war nur schwer zu beneiden. Beim Konzern-Giganten Microsoft war bei missglückten Updates ein beträchtlicher Teil der Server ausgefallen. Die Folgen bekam auch Europa unangenehm zu spüren: vom E-Mail-Verkehr bis zur Kommunikation über die App Teams ging vieles nicht mehr. Während die IT-Experten von Firmen versuchten, die Systeme wiederzubeleben, begab man sich bei Microsoft auf eine – eineinhalb Tage lang andauernde (!) – Fehlersuche.

Zitat Icon

Jedes Unternehmen sollte sich gut überlegen, wie es das Risiko künftig streut. Die Konzentration der Leistungen auf einen Anbieter ist nicht gut.

Anexia-Gründer Alexander Windbichler

Bild: SUSANNE EINZENBERGER

Politisch motivierte Abschaltung als Gefahr
„Ausfälle wie jener können jedem passieren“, betont Anexia-Gründer Alexander Windbichler, der mehr als 100 Rechenzentren betreibt. Microsoft sei für den peinlichen Ausfall nicht zu beneiden, meint der Experte. Schlimmer sei, dass der Vorfall die Abhängigkeit von einzelnen Anbietern wie Microsoft vor Augen führe. „Man muss sich nur vorstellen, was passiert, wenn das Ganze politisch motiviert abgeschaltet wird“, warnt Windbichler im „Krone“-Gespräch. In diesem Zusammenhang sei es vielleicht sogar gut, wenn Europa den Warnschuss endlich ernst nimmt. 

Zitat Icon

Wer kritische Anwendungen in einer zentralen Cloud betreibt, braucht für den Störfall eine Ausweichmöglichkeit, und die liegt oft leider beim selben Anbieter.

„Krone“-Cyberexperte Dr. Cornelius Granig

Bild: krone.tv

„Gesamtes Internet wird nicht ausfallen“
Eine derartige Abhängigkeit von US-Konzernen sei in keinerlei Hinsicht gut oder begrüßenswert. Die einzige denkbare Lösung für die Zukunft: Europa müsse sich digital künftig souveräner aufstellen und für unabhängige Lösungen einsetzen. Ansonsten, so Windbichler, würden Europa sonst künftig laufend ähnliche Ausfälle und Vorfälle drohen. Dass jedoch, wie der ein oder andere am Freitag befürchtete, das gesamte Internet ausfallen könnte, glaubt Windbichler nicht. Dafür sei das Internet viel zu dezentral aufgestellt. 

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Cyberexperte der „Krone“ fordert unabhängige Systeme
„Krone“-Cyberprofi Cornelius Granig sieht es als entscheidend an, wo die Systeme laufen und wer im Ernstfall eingreifen kann. „Rechenzentren sollten in Österreich Systeme nutzen, die im Krisenfall auch innerhalb Österreichs funktionieren. Notfallsysteme sollten eine andere Technologie verwenden, damit sie nicht so leicht vom selben Ausfall betroffen sind“, mahnt er ein. Bei Verwaltung, Gesundheit und kritischer Infrastruktur sollte das Standard sein. Granig ist Mitglied der Arbeitsgruppe „Digitale Souveränität Österreich“. Jene beschäftigt sich aktuell damit, das Land digital unabhängiger aufzustellen.

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