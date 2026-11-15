Nach Insolvenz: So hofft der VSV auf 150.000 Euro

2768 Zuschauer beobachteten einen heroischen Widerstandskampf der Villacher Adler gegen Mailand. Dreimal lag der VSV mit zwei Toren im Rückstand. Doch dann schien das „Krapfendoping“ von Felix Maxa zu wirken. Und: Die Villacher setzen den Rotstift an, wollen Hutchison endgültig von der Gehaltsliste streichen.