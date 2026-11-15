Nach Frost-Nacht taut Österreich allmählich auf

Außerhalb dieser Nebelregionen zeigt sich die Sonne dagegen häufig. Zwischendurch können aber auch hier hohe Schleierwolken und dichtere Wolken die Sicht auf den Himmel trüben. Es ist mit schwachem bis mäßigem Wind zu rechnen, im Nordosten kann er auch etwas stärker wehen. Ein warmer Südföhn sorgt in mittleren Höhenlagen sowie im Westen für milde Temperaturen bis zu 13 Grad.