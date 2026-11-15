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Erst Nebel, dann Sonne

Nach Frost-Nacht taut Österreich allmählich auf

Österreich
15.11.2026 05:55
(Bild: ver0nicka - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach einer frostigen Nacht zeigt sich der Sonntag vielerorts von seiner sonnigen Seite – auch wenn manche Regionen morgens noch in Nebel eingehüllt sind. Der Regenschirm kann jedenfalls zu Hause gelassen werden!

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Der Sonntag startet in vielerorts in Österreich mit Nebel – besonders in Becken und Tälern, im Mühl- und Waldviertel im Südosten Österreichs sowie in Teilen Niederösterreichs kann dieser auch zäh ausfallen.

Außerhalb dieser Nebelregionen zeigt sich die Sonne dagegen häufig. Zwischendurch können aber auch hier hohe Schleierwolken und dichtere Wolken die Sicht auf den Himmel trüben. Es ist mit schwachem bis mäßigem Wind zu rechnen, im Nordosten kann er auch etwas stärker wehen. Ein warmer Südföhn sorgt in mittleren Höhenlagen sowie im Westen für milde Temperaturen bis zu 13 Grad.

Nur wenig Sonne zum Wochenanfang
Am Montag sorgt eine schwache Kaltfront aus dem Westen schließlich vermehrt für dichte Wolken, die am Vormittag in den Niederungen im Norden und Osten von Nebelfeldern abgelöst werden. Die Sonne zeigt sich lediglich nur zwischendurch. 

Nördlich des Alpenhauptkamms wird es einzelne Regenschauer geben. Von Oberösterreich ostwärts frischt der Wind zudem deutlich auf. In der Früh wird es wieder frostig mit Temperaturen von minus 4 bis plus 5 Grad. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen 5 bis 13 Grad – am wärmsten wird es im Westen. 

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