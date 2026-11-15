Wenn das Burgenland zum Winterwunder wird

Mitmachen und gewinnen

Mit der „Krone“ können Sie nun eines dieser Winterwunder vor Ort erleben. Wir verlosen 150 Tagestickets für das Winterwunder auf Burg Schlaining und 250 Tickets für das Winterwunder Mörbisch. Jedes Gewinner-Ticket gilt für bis zu vier Personen. Füllen Sie einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 26. November, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Die Gewinner werden bereits während des Teilnahmezeitraumes kontaktiert.