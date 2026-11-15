Wenn das Burgenland zum Winterwunder wird

Funkelnde Lichter, magische Kulissen und jede Menge Weihnachtsstimmung: Mit dem Winterwunder Mörbisch und dem neuen Winterwunder auf Burg Schlaining warten heuer gleich zwei besondere Adventerlebnisse im Burgenland. Die „Krone“ verlost dafür insgesamt 400 Tagestickets.
Am Neusiedler See verwandelt sich das Seebad Mörbisch ab 20. November 2026 wieder in eine große Lichterwelt. Auf rund 15.000 Quadratmetern führen mehr als 370.000 Lichtpunkte und rund 25 Kilometer Lichterketten durch das Gelände. Höhepunkt ist die größte Weihnachtskrippe der Welt auf der Seebühne, die mit einer neuen Projektionsshow aus Licht, Farbe und Musik inszeniert wird. Dazu warten ein Adventdorf mit regionaler Kulinarik und Kunsthandwerk, ein Lichter-Labyrinth, interaktive Stationen und ein abwechslungsreiches Kinderprogramm.
Winterwunder auf Burg Schlaining
Auch die historische Friedensburg Schlaining wird heuer erstmals zum leuchtenden Wintermärchen. Ab 26. November 2026 führen kilometerlange Lichterketten, hunderte Licht- und Deko-Skulpturen sowie magische Projektionen durch die historischen Innenhöfe. Zu den Highlights zählen der geheime Turm, zahlreiche Fotopoints, regionale Kulinarik sowie ein umfangreiches Kinderprogramm mit Kinderwerkstatt, Erlebniskino und virtueller Schneeballschlacht. Mit dem Ticket können außerdem die Ausstellungen der Friedensburg besucht werden.
Mitmachen und gewinnen
Mit der „Krone“ können Sie nun eines dieser Winterwunder vor Ort erleben. Wir verlosen 150 Tagestickets für das Winterwunder auf Burg Schlaining und 250 Tickets für das Winterwunder Mörbisch. Jedes Gewinner-Ticket gilt für bis zu vier Personen. Füllen Sie einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 26. November, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Die Gewinner werden bereits während des Teilnahmezeitraumes kontaktiert.