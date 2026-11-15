FPÖ lehnt ÖVP-Mann als neuen Flughafen-Boss ab

Ein schwarzer Ex-Funktionär soll der neue Rollbahn-Boss werden. Stadt und Land berufen sich auf transparente Bestellung. Ein Großteil der Hearing-Kommission hat eine Vergangenheit in der Volkspartei. Das ist für Landesvize Marlene Svazek (FPÖ) zu viel. Sie will der Neubestellung von Johannes Hörl vorerst nicht ihren Segen geben...