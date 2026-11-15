Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schlager glänzt

Die ÖFB-Noten: Einer kam, sah und traf zum Sieg

Fußball International
15.11.2026 05:58
Sasa Kalajdzic trifft zum Sieg.
Sasa Kalajdzic trifft zum Sieg.(Bild: GEPA)
Porträt von Georg Leblhuber
Von Georg Leblhuber

Österreichs Nationalteam nach dem 1:0-Sieg gegen Irland am Samstagabend unter der Lupe von „Krone“-Reporter Georg Leblhuber.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Alexander Schlager – 6
Lange kaum beschäftigt, aber als es drauf ankam am Posten – und das fünfmal in extremis.

Alexander Schlager
Alexander Schlager(Bild: GEPA)

Stefan Posch – 3
Defensiv eine Bank, offensiv bereitete er Langs Topchance vor.

Lesen Sie auch:
Michael Gregoritsch und Saša Kalajdžić – wie schon bei der WM in Nordamerika das rot-weiß-rote ...
Krimi gegen Irland
1:0! Kalajdzic spitzelt Österreich zum NL-Aufstieg
14.11.2026
Wie bei der WM
Goldtor von Kalajdzic! Da werden Erinnerungen wach
14.11.2026
Aufreger-Szene in Linz
Keine Rote Karte für ÖFB-Kicker: Irland-Coach tobt
14.11.2026

Philipp Lienhart – 4
Exaktes Timing bei wichtigen Tacklings, defensiv ein „Mister Verlässlich“.

Kevin Danso – 3
Ein böser Schnitzer, sonst solide und dazu mit einem Fast-Kopfballtor.

Phillipp Mwene – 4
Mit 1,70 m einen Kopf kleiner als seine Gegenspieler, als Linksverteidiger trotzdem ein Riese mit Offensivdrang.

(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Konrad Laimer – 3
Läuferisch top! Spielerisch konnte er aber zu wenig Akzente setzen.

Nicolas Seiwald – 3
Obwohl wie immer sehr ballsicher, fehlten auch ihm die Ideen nach vor.

Romano Schmid – 3
Gute Standards, im Spiel tauchte er aber teils auch unter.

Christoph Baumgartner – 3
Versprühte sofort Dynamik, hatte früh eine erste Chance, fiel dann aber ab, obwohl er noch zu zwei Topchancen kam.

Christoph Lang
Christoph Lang(Bild: GEPA)

Christoph Lang – 2
Erst am Kopf leicht verletzt, dann an der Nase – mehr schmerzte aber eine vergebene Topchance.

Michael Gregoritsch – 2
Trat lange kaum in Erscheinung – am Ende drei gute Abschlüsse.

Sasa Kalajdzic – 4
Er kam als Joker, sah und schoss das Goldtor per Abstauber. Tat Österreichs Offensivbemühungen aber schon davor gut.

Sasa Kalajdzic, Romano Schmid
Sasa Kalajdzic, Romano Schmid(Bild: GEPA)

Sascha Horvath – 0
Zu kurz eingesetzt.

Raul Florucz – 0
Zu kurz eingesetzt.

David Affengruber – 0
Zu kurz eingesetzt.

NOTENSCHLÜSSEL: 6 Weltklasse, 5 sehr stark, 4 stark, 3 Durchschnitt, 2 schwach, 1 nicht sein Tag, 0 zu kurz eingesetzt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
15.11.2026 05:58
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Digital
Weltweite Microsoft-Störung: Das Problem war …
101.008 mal gelesen
Der Vorfall hatte weltweit Unternehmen und Verbraucher von Microsoft-Diensten abgeschnitten.
Oberösterreich
Seit Tod von Vater ist Tochter (20) arbeitsunfähig
58.191 mal gelesen
Das rote Auto des Verstorbenen wurde über die Leitplanke geschleudert.
Wirtschaft
VW bietet Viertelmillion, damit Mitarbeiter gehen!
52.193 mal gelesen
Volkswagen baut Personal ab und greift dafür tief in die Tasche.
Außenpolitik
Selenskyj: USA boten Kiew NATO-Mitgliedschaft an
1017 mal kommentiert
Selenskyj mit Trumps Schwiegersohn Jared Kushner
Außenpolitik
Millionen-Schatz in Orbáns Umfeld gefunden
696 mal kommentiert
Orbán in Erklärungsnot ...
Außenpolitik
Kreml will NATO ins Jahr 1997 zurückdrängen
602 mal kommentiert
Kreml-Chef Wladimir Putin mit seinem außenpolitischen Berater Juri Uschakow während der ...
Mehr Fußball International
Schlager glänzt
Die ÖFB-Noten: Einer kam, sah und traf zum Sieg
Nations League
Frankreich, Italien & Co. ab 20.45 Uhr im Einsatz
Nations League
Topspiel! Spanien gegen England ab 20.45 Uhr LIVE
Sport Tv Logo
Rapids Cvetkovic
„Diese Sieger-Mentalität hat uns oft gefehlt“
Lacher nach ÖFB-Frage
Stöger kontert Pariasek: „Wollt’s mich anbringen?“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf