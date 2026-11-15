Die ÖFB-Noten: Einer kam, sah und traf zum Sieg

Österreichs Nationalteam nach dem 1:0-Sieg gegen Irland am Samstagabend unter der Lupe von „Krone“-Reporter Georg Leblhuber.
Alexander Schlager – 6
Lange kaum beschäftigt, aber als es drauf ankam am Posten – und das fünfmal in extremis.
Stefan Posch – 3
Defensiv eine Bank, offensiv bereitete er Langs Topchance vor.
Philipp Lienhart – 4
Exaktes Timing bei wichtigen Tacklings, defensiv ein „Mister Verlässlich“.
Kevin Danso – 3
Ein böser Schnitzer, sonst solide und dazu mit einem Fast-Kopfballtor.
Phillipp Mwene – 4
Mit 1,70 m einen Kopf kleiner als seine Gegenspieler, als Linksverteidiger trotzdem ein Riese mit Offensivdrang.
Konrad Laimer – 3
Läuferisch top! Spielerisch konnte er aber zu wenig Akzente setzen.
Nicolas Seiwald – 3
Obwohl wie immer sehr ballsicher, fehlten auch ihm die Ideen nach vor.
Romano Schmid – 3
Gute Standards, im Spiel tauchte er aber teils auch unter.
Christoph Baumgartner – 3
Versprühte sofort Dynamik, hatte früh eine erste Chance, fiel dann aber ab, obwohl er noch zu zwei Topchancen kam.
Christoph Lang – 2
Erst am Kopf leicht verletzt, dann an der Nase – mehr schmerzte aber eine vergebene Topchance.
Michael Gregoritsch – 2
Trat lange kaum in Erscheinung – am Ende drei gute Abschlüsse.
Sasa Kalajdzic – 4
Er kam als Joker, sah und schoss das Goldtor per Abstauber. Tat Österreichs Offensivbemühungen aber schon davor gut.
Sascha Horvath – 0
Zu kurz eingesetzt.
Raul Florucz – 0
Zu kurz eingesetzt.
David Affengruber – 0
Zu kurz eingesetzt.
NOTENSCHLÜSSEL: 6 Weltklasse, 5 sehr stark, 4 stark, 3 Durchschnitt, 2 schwach, 1 nicht sein Tag, 0 zu kurz eingesetzt.
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