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Interview zum Abschied

Prickeln beim „Tatort“: „Sex hätte alles ruiniert“

Persönlich
14.11.2026 20:00
Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer mimten 15 Jahre lang das Ermittler-Duo im Wiener ...
Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer mimten 15 Jahre lang das Ermittler-Duo im Wiener „Tatort“.(Bild: Imre Antal)
Porträt von Conny Bischofberger
Von Conny Bischofberger

15 Jahre lang prägten Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer den Wiener „Tatort“, jetzt hört das Kult-Ermittler-Duo auf. Im großen Abschieds-Interview sprechen sie über Gerechtigkeit und Schmäh, Prickeln am Set und ihre ganz spezielle Beziehung. Nur über eine Grenze wollten Bibi und Moritz nie gehen ...

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Cover-Shooting auf der Terrasse des Wien-Museums mit Blick auf Karlskirche und Resselpark. Die Nachmittagssonne wirft ein theatralisches Licht auf die karstigen Betonwände. Adele Neuhauser schmiegt sich an Harald Krassnitzer, er nimmt sie fest in seine Arme. Das ist keine Pose, sondern echt. Hier oben, ein Stückchen weiter drüben, fanden die „Tatort“-Rauchpausen statt, in denen Sektionschef Ernst Rauter mit dem eigensinnigen Ermittler-Duo Tacheles geredet hat. 15 Jahre lang standen die beiden als Bibi Fellner und Moritz Eisner gemeinsam vor der Kamera, Ende Dezember wird die letzte Folge ausgestrahlt. Unser Abschieds-Interview findet im geschichtsträchtigen „Haerdtl-Zimmer“ statt. Der berühmte Nachkriegsarchitekt entwarf in den Fünfziger Jahren das Haupthaus des Museums und die gesamte Inneneinrichtung – auch die roten Leder-Fauteuils, in denen die beiden Platz genommen haben. Wenn er etwas Schönes sagt, hat sie Tränen in den Augen, wenn sie gestikulierend ihre Arme ausstreckt, streicht er sanft über ihre linke Hand.

Imre Antal fängt innige Momente zwischen den beiden ein – im Hintergrund die Karlskirche.
Imre Antal fängt innige Momente zwischen den beiden ein – im Hintergrund die Karlskirche.(Bild: Conny Bischofberger)

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