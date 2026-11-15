Tokio Hotel: Ein Hype für die Ewigkeit

Es war das Jahr 2005, als plötzlich immer mehr Jugendliche mit wild aufgestellten Haaren und tiefschwarzem Kajal um die Augen durch die Straßen zogen. Vorbild für diesen außergewöhnlichen Look war ein damals gerade einmal 16-jähriger Sänger namens Bill Kaulitz. Gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Tom, Georg Listing und Gustav Schäfer stürmte er als Tokio Hotel mit „Durch den Monsun“ und „Schrei“ die Charts und löste eine regelrechte Teenie-Hysterie aus. Die vier Jungs aus Magdeburg wurden zu einer der erfolgreichsten deutschen Bands ihrer Generation. Ihr Erfolg reichte weit über die Landesgrenzen hinaus. 2008 wurden sie bei den MTV Video Music Awards in Los Angeles sogar als beste Newcomer ausgezeichnet.