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Vom Monsun zum TV-Kult

Tokio Hotel: Ein Hype für die Ewigkeit

Stars & Society
15.11.2026 06:00
Seit mehr als 20 Jahren zählt Tokio Hotel zu den bekanntesten deutschen Bands und begeistert mit ...
Seit mehr als 20 Jahren zählt Tokio Hotel zu den bekanntesten deutschen Bands und begeistert mit ihrem unverwechselbaren Stil Fans auf der ganzen Welt.(Bild: sonymusic/(c) Leon Schlesselmann)
Porträt von Nadi Adana
Von Nadi Adana

Vom Teenie-Wahnsinn zum Dauererfolg: Tokio Hotel sind gefragter denn je. Mehr als 20 Jahre nach ihrem Durchbruch sorgen die vier Musiker mit neuen Songs, Netflix und TV-Auftritten für Gesprächsstoff. Heute gastieren sie in der Wiener Stadthalle. Doch was steckt hinter dem Phänomen Tokio Hotel?

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Es war das Jahr 2005, als plötzlich immer mehr Jugendliche mit wild aufgestellten Haaren und tiefschwarzem Kajal um die Augen durch die Straßen zogen. Vorbild für diesen außergewöhnlichen Look war ein damals gerade einmal 16-jähriger Sänger namens Bill Kaulitz. Gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Tom, Georg Listing und Gustav Schäfer stürmte er als Tokio Hotel mit „Durch den Monsun“ und „Schrei“ die Charts und löste eine regelrechte Teenie-Hysterie aus. Die vier Jungs aus Magdeburg wurden zu einer der erfolgreichsten deutschen Bands ihrer Generation. Ihr Erfolg reichte weit über die Landesgrenzen hinaus. 2008 wurden sie bei den MTV Video Music Awards in Los Angeles sogar als beste Newcomer ausgezeichnet.

Tokio Hotel: Damals noch im schrillen Emo-Look.
Tokio Hotel: Damals noch im schrillen Emo-Look.(Bild: AP/MARTIN MEISSNER)
Heute im extravaganten Pop-Style: Tom, Gustav, Bill und Georg (v.li.n.re.).
Heute im extravaganten Pop-Style: Tom, Gustav, Bill und Georg (v.li.n.re.).(Bild: sonymusic/(c) Leon Schlesselmann)

Eine Karriere voller Wendungen
Sieben Studioalben, eine mehrjährige Auszeit und zahlreiche Imagewechsel später sind Tokio Hotel wieder in aller Munde. Doch längst sorgt nicht mehr nur ihre Musik für Schlagzeilen. Vor allem die Kaulitz-Zwillinge haben sich zu gefragten TV-Persönlichkeiten entwickelt. Ob als Coaches bei „The Voice Of Germany“, mit ihrem Podcast „Kaulitz Hills“ oder ihrer eigenen Netflix-Realityserie „Kaulitz & Kaulitz“, in der sie private Einblicke in ihr Leben zwischen Los Angeles und Deutschland gewähren – Bill und Tom sind heute präsenter denn je.

Und der nächste große Coup steht bereits bevor: Am 5. Dezember übernehmen sie die Moderation des Show-Klassikers „Wetten, dass..?“. Eine Entscheidung, die nicht überall auf Begeisterung stößt. Kritiker zweifeln daran, ob die beiden in die Fußstapfen von Thomas Gottschalk treten können. Die Zwillinge selbst nehmen die Skepsis gelassen und freuen sich auf die kommende Aufgabe.

Seit 2019 sind Tom Kaulitz und Heidi Klum verheiratet.
Seit 2019 sind Tom Kaulitz und Heidi Klum verheiratet.(Bild: APA/AFP/Sameer AL-DOUMY)

Daten & Fakten

  • Gründung: 2001 in Magdeburg, zunächst als „Devilish“
  • Mitglieder: Bill und Tom Kaulitz, Georg Listing und Gustav Schäfer
  • Durchbruch: 2005 mit „Durch den Monsun“.
  • Studioalben: Sieben, zuletzt „Encore“ (2026)
  • Verkäufe: Mehr als zehn Millionen Tonträger weltweit.
  • Auszeichnungen: Mehr als 110 nationale und internationale Preise
  • Edelmetall: Mehr als 70 Platin- und 120 Gold-Auszeichnungen.
  • Nächster TV-Coup: Moderation von „Wetten, dass..?“ am 5. Dezember um 20.15 Uhr (ZDF, ORF und SRF).

Die Schwere Last des Rampenlichts
Dabei verlief ihre Karriere keineswegs immer geradlinig. Nach dem enormen Erfolg der Anfangsjahre wurde es ab 2010 ruhiger um die Band. Bill und Tom zogen nach Los Angeles, um dem Medienrummel zu entkommen. Erst 2014 folgte das musikalische Comeback. Auch privat blieben die Zwillinge im Gespräch. Vor allem Tom rückte durch seine Beziehung mit Topmodel Heidi Klum in den Fokus, 2019 gaben sich die beiden sogar das Jawort.

Musikalisch haben sich Tokio Hotel vom Teenie-Rock verabschiedet. Mit ihrem im Oktober erschienenen siebenten Studioalbum „Encore“ schlagen sie erwachsenere Töne an. Geblieben ist dafür die Begeisterung ihrer treuen Fans, die ihnen nach mehr als zwei Jahrzehnten die Stange halten. 

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Wie groß diese noch immer ist, zeigt sich am heutigen Sonntag. Im Rahmen ihrer „Arena Tour 2026“ gastiert die Band in der restlos ausverkauften Wiener Stadthalle. Und vielleicht wird dabei so mancher Fan von damals wieder zum kreischenden und kajaltragenden Teenager ...

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