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So manches Geheimnis

Das steckt hinter den Nummern der Gewinnertypen

Sport-Mix
15.11.2026 05:30
Cory Wells, Derek Moore und Colite Young.
Cory Wells, Derek Moore und Colite Young.(Bild: Marion Hörmandinger)
Porträt von Daniel Lemberger
Von Daniel Lemberger

Basketball-Gmunden trifft am Sonntag im Topspiel auf die noch ebenfalls ungeschlagenen Löwen aus Traiskirchen. Zuvor fragte die „Krone“ bei den Swans nach, was hinter den Nummern der Erfolgsspieler steckt. Bei einem hatte die Wahl sogar religiöse Gründe. 

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Letztes Jahr hatte es bei Basketball-Gmunden schon nach einer Wachablöse gerochen – doch unter Neo-Trainer Stefan Grassegger legt Kapitän Daniel Friedrich ein eindrucksvolles „Erwachen“ hin. Auch beim 84:73 in Kufstein, dem neunten Saisonsieg, war der 34-Jährige das Maß aller Dinge und steuerte 24 Punkte bei. Womit Friedrich bereits zum sechsten Mal für 15 oder mehr Punkte sorgte. Passend zu seiner Rückennummer 6, hinter der wie auch bei den anderen Erfolgsspielern eine Geschichte steckt:

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