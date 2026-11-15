Das steckt hinter den Nummern der Gewinnertypen

Letztes Jahr hatte es bei Basketball-Gmunden schon nach einer Wachablöse gerochen – doch unter Neo-Trainer Stefan Grassegger legt Kapitän Daniel Friedrich ein eindrucksvolles „Erwachen“ hin. Auch beim 84:73 in Kufstein, dem neunten Saisonsieg, war der 34-Jährige das Maß aller Dinge und steuerte 24 Punkte bei. Womit Friedrich bereits zum sechsten Mal für 15 oder mehr Punkte sorgte. Passend zu seiner Rückennummer 6, hinter der wie auch bei den anderen Erfolgsspielern eine Geschichte steckt: