„95 Prozent der Lebensmittel kommen aus Böden“

Andreas Richter leitet an der Universität Wien ein Forschungsprojekt, das die Bodengesundheit auf eine neue Weise untersuchen soll. Statt nur zu zählen, welche Mikroorganismen im Boden leben, wollen die Forscher herausfinden, welche davon tatsächlich aktiv sind und welche Aufgaben sie erfüllen. Für Richter steht aber auch fest: Wir müssen unsere Böden besser schützen. Denn sie bilden sich extrem langsam – oft dauert es Jahrhunderte, bis wenige Millimeter neuer Boden entstehen. Entsiegeln allein reicht deshalb nicht. Auch in der Landwirtschaft und beim Lebensmittelkauf brauche es ein Umdenken: Qualität und eine bodenschonende Produktion sollten mehr zählen als möglichst billige Lebensmittel.