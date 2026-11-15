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Brauchen gesunde Böden

„95 Prozent der Lebensmittel kommen aus Böden“

Wiener Wissen Podcast
15.11.2026 06:00
(Bild: Symbolbild: envato.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

95 Prozent unserer Nahrungsmittel kommen aus dem Boden. Doch wir gehen mit dieser lebenswichtigen Ressource alles andere als sorgsam um: Wir versiegeln wertvolle Flächen, verdichten Äcker mit schweren Maschinen und setzen Böden durch intensive Landwirtschaft unter Druck. Ökologe Andreas Richter warnt im „Wiener Wissen“-Podcast bei Elisabeth Oberzaucher vor den Folgen – denn was einmal zerstört ist, lässt sich kaum wiederherstellen.

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Böden sind weit mehr als bloßer Untergrund. In ihnen steckt eine riesige, für das freie Auge unsichtbare Welt: Milliarden Mikroorganismen, Bakterien und Pilze halten den Nährstoffkreislauf am Laufen. Sie bauen organisches Material ab, versorgen Pflanzen mit wichtigen Nährstoffen und helfen dabei, Kohlenstoff im Boden zu speichern. Doch Trockenheit, immer wiederkehrende Dürren, Bodenverdichtung und Chemikalien verändern ihre Lebensbedingungen. Besonders tückisch: selbst, wenn es wieder regnet, können die Folgen früherer Dürreperioden noch lange nachwirken.

Ökologe Andreas Richter von der Universität Wien erklärt, warum gesunde Böden für unsere ...
Ökologe Andreas Richter von der Universität Wien erklärt, warum gesunde Böden für unsere Ernährung und das Klima unverzichtbar sind.(Bild: krone.tv)

Andreas Richter leitet an der Universität Wien ein Forschungsprojekt, das die Bodengesundheit auf eine neue Weise untersuchen soll. Statt nur zu zählen, welche Mikroorganismen im Boden leben, wollen die Forscher herausfinden, welche davon tatsächlich aktiv sind und welche Aufgaben sie erfüllen. Für Richter steht aber auch fest: Wir müssen unsere Böden besser schützen. Denn sie bilden sich extrem langsam – oft dauert es Jahrhunderte, bis wenige Millimeter neuer Boden entstehen. Entsiegeln allein reicht deshalb nicht. Auch in der Landwirtschaft und beim Lebensmittelkauf brauche es ein Umdenken: Qualität und eine bodenschonende Produktion sollten mehr zählen als möglichst billige Lebensmittel.

Den ganzen Podcast gibt es hier zum Nachhören:

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