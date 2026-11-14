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„Combined Success“

Verschüttete Personen & extreme Übungsverhältnisse

Kärnten
14.11.2026 17:10
Die Übungsorte wurden detailgetreu vorbereitet – inklusive leerstehender Häuser und zerstörter ...
Die Übungsorte wurden detailgetreu vorbereitet – inklusive leerstehender Häuser und zerstörter Autos.(Bild: Dieter Arbeiter)
Porträt von Clara Milena Steiner
Von Clara Milena Steiner

Staunende Gesichter im Rosental: Präzise vorbereitete Schauplätze und Übungen in und um Feistritz und Ludmannsdorf sorgten bei der „Combined Success“ am Samstag für Lob für die Einsatzkräfte.

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Ein Auto, zwei Menschen darin, der Wagen sinkt und das eiskalte Wasser der Drau dringt langsam ein. Scheinbar gibt es kein Entkommen – ein Horrorszenario, jede herkömmliche Bergungsmöglichkeit scheint aussichtslos. Doch dann kommt Hilfe

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