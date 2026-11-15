LED-Licht zum Nachrüsten teils besser als Original

Wer nachts mit einem älteren Auto unterwegs ist, kennt das Problem: Wo moderne LED-Scheinwerfer die Straße hell ausleuchten, wirkt das klassische Halogenlicht oft wie eine bessere Taschenlampe. Doch man muss sich damit nicht abfinden. Ein Umstieg auf LED ist bei vielen Autos möglich, ohne gleich die kompletten Scheinwerfer austauschen zu müssen. Und das bringt tatsächlich etwas, wie ein aktueller Test von ADAC und ÖAMTC zeigt.