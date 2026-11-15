LED-Licht zum Nachrüsten teils besser als Original

Mit LED-Lampen zum Nachrüsten lässt sich die Ausleuchtung älterer Autos deutlich verbessern. Ein aktueller Test von sieben Produkten zeigt allerdings auch: Eine besonders günstige Lampe kann zur Gefahr für den Gegenverkehr werden.
Wer nachts mit einem älteren Auto unterwegs ist, kennt das Problem: Wo moderne LED-Scheinwerfer die Straße hell ausleuchten, wirkt das klassische Halogenlicht oft wie eine bessere Taschenlampe. Doch man muss sich damit nicht abfinden. Ein Umstieg auf LED ist bei vielen Autos möglich, ohne gleich die kompletten Scheinwerfer austauschen zu müssen. Und das bringt tatsächlich etwas, wie ein aktueller Test von ADAC und ÖAMTC zeigt.
Untersucht wurden sieben LED-Nachrüstlampen der verbreiteten Bauform H7. Neben aufwendigen Labormessungen standen auch Einbau- und Fahrversuche mit einem VW Golf 7 auf dem Programm. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Vier Produkte erhielten die Note „gut“, zwei ein „befriedigend“. Ein Kandidat fiel allerdings spektakulär durch.
Nachrüst-LED besser als Originalscheinwerfer
Den Testsieg teilen sich die Bosch LED Powerlight+ und die Philips Ultinon Pro 6000 Standard mit der Gesamtnote 2,1. Besonders bemerkenswert: Bei der Ausleuchtung des Abblendlichts erreichen sie das Niveau des originalen LED-Scheinwerfers von VW. Die Bosch-Lampe übertrifft diesen in der entsprechenden Testwertung sogar.
Knapp dahinter landen die Osram Night Breaker Speed 450 mit der Note 2,2 und die Philips Ultinon Pro 6000 Boost gen2 mit 2,3. Die Osram Night Breaker Smart (2,7) und Start (2,9) müssen sich wegen Schwächen bei der Lichtverteilung mit einem „befriedigend“ begnügen.
Im Durchschnitt vergrößerte sich die Leuchtweite bei den sechs zugelassenen Nachrüstlösungen um rund 20 Prozent gegenüber den Halogenlampen. Hindernisse werden dadurch früher sichtbar, das deutlich weißere Licht verbessert zudem die Wahrnehmung von Kontrasten.
Billiglampe blendet massiv
Dass helles Licht allein noch lange kein gutes Licht ist, beweist die Oushi H7. Mit rund 50 Euro ist sie das günstigste Produkt im Test, mit der Note 5,0 aber auch mit Abstand das schlechteste. Die Lampe überschreitet die Grenzwerte an blendungsrelevanten Stellen deutlich und zeigt eine unscharfe Hell-Dunkel-Grenze. Für den Gegenverkehr kann das ausgesprochen unangenehm und gefährlich werden.
Besonders bedenklich: Obwohl der Onlinehändler mit einer ECE-Zulassung wirbt, ist die Lampe für den öffentlichen Straßenverkehr nicht zugelassen. Der ÖAMTC warnt ausdrücklich vor solchen Produkten. In Österreich kann bei Verwendung einer unzulässigen Beleuchtung sogar die sofortige Stilllegung des Fahrzeugs drohen.
Beim Einbau kann es eng werden
Auch die guten Produkte haben ihre Tücken. Während die Osram Night Breaker Speed 450 beinahe wie eine gewöhnliche H7-Lampe aussieht und vergleichsweise unkompliziert einzubauen ist, benötigen andere Modelle sperrige Kühlkörper, Adapter und zusätzliche Kabel.
Im Test ließen sich bei mehreren Produkten die originalen Schutzkappen der Scheinwerfer anschließend nicht mehr montieren. Damit drohen Feuchtigkeit und Schmutz im Gehäuse. Der ADAC empfiehlt deshalb den Einbau durch eine Fachwerkstatt. Die sollte anschließend auch die Scheinwerfer korrekt einstellen.
Dafür versprechen die LEDs eine deutlich längere Lebensdauer. Die sechs zugelassenen Kandidaten erreichten in den Haltbarkeitsprüfungen hochgerechnete Werte von mehr als 150.000 Kilometern. Außerdem benötigen sie wesentlich weniger Strom als Halogenlampen.
In Österreich erlaubt – aber nicht für jedes Auto
Eine wichtige Einschränkung gibt es beim Kauf: Die LED-Nachrüstung ist in Österreich zwar grundsätzlich erlaubt, allerdings muss die jeweilige Lampe ausdrücklich für das Fahrzeug und dessen Scheinwerfer genehmigt sein. Die Hersteller veröffentlichen entsprechende Kompatibilitätslisten. Entscheidend ist dabei auch die Genehmigungsnummer des Scheinwerfers.
Bei Nachrüstlösungen mit anerkannter Allgemeiner Bauartgenehmigung (ABG) muss diese ausgedruckt im Auto mitgeführt werden. Eine beliebige H7-LED in einen Halogenscheinwerfer zu stecken, ist also keine legale Lösung.
Der Aufwand kann sich dennoch lohnen. Die getesteten Lampen kosten laut ADAC zwischen rund 50 und 165 Euro pro Paar, dazu kommen gegebenenfalls Einbaukosten. Für Besitzer älterer Autos, die häufig bei Dunkelheit unterwegs sind, ist das eine vergleichsweise überschaubare Investition in bessere Sicht. Vorausgesetzt, man greift zum richtigen Produkt.
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