Von den Socken: 99er von Papst-Besuch gehypt

Der Besuch beim Papst im Vatikan war für die 99ers-Delegation ein unvergesslicher Moment – mit nahezu vollzähligem Line-up (nur Vela und Moosbrugger fehlen noch) will der verletzungsgeplagte ICEHL-Champion aus Graz jetzt sportlich richtig durchstarten. Mit einem 4:2-Sieg bei Leader Bozen schickte die Lacroix-Truppe Freitag einen Warnruf Richtung Konkurrenz – am Familientag am Sonntag in Graz soll die Reise Richtung Tabellenspitze gegen Budapest weiter Fahrt aufnehmen!