Von den Socken: 99er von Papst-Besuch gehypt

Mit dem 4:2 bei Tabellenführer Bozen schickte Eishockey-Meister Graz eine Warnung an die Konkurrenz. Besonders Manuel Ganahl erlebte zuletzt eine „Hochphase“ – vor allem der Besuch beim Papst ließ den Routinier beeindruckt zurück. Warum er in Rom spezielle Socken getragen hat, was Ganahl vor dem „Familyday“ am Sonntag (15.30) gegen Budapest erwartet.
Der Besuch beim Papst im Vatikan war für die 99ers-Delegation ein unvergesslicher Moment – mit nahezu vollzähligem Line-up (nur Vela und Moosbrugger fehlen noch) will der verletzungsgeplagte ICEHL-Champion aus Graz jetzt sportlich richtig durchstarten. Mit einem 4:2-Sieg bei Leader Bozen schickte die Lacroix-Truppe Freitag einen Warnruf Richtung Konkurrenz – am Familientag am Sonntag in Graz soll die Reise Richtung Tabellenspitze gegen Budapest weiter Fahrt aufnehmen!
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