Kreml will NATO ins Jahr 1997 zurückdrängen

Putins Forderung ist nicht neu

Die Forderung nach einer Rückkehr zu den NATO-Militärpositionen von 1997 ist nicht neu. Bereits im Dezember 2021, wenige Monate vor dem russischen Großangriff, hatte Moskau entsprechende Vertragsentwürfe vorgelegt. Darin verlangte der Kreml unter anderem einen Verzicht auf weitere NATO-Erweiterungen und eine deutliche Einschränkung der militärischen Präsenz des Bündnisses in Osteuropa. Der Westen wies diese Forderungen damals zurück. Besonders brisant: Russische Vertreter sollen bei den jüngsten Gesprächen sogar die Sicherheitsordnung des Kalten Krieges und die damaligen Einflusszonen zwischen den USA und der Sowjetunion als mögliches Vorbild für die Zukunft Europas angeführt haben.