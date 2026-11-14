Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Brisantes Papier

Kreml will NATO ins Jahr 1997 zurückdrängen

Außenpolitik
14.11.2026 16:41
Porträt von Gabor Agardi
Von Gabor Agardi

Während die USA bei den jüngsten Verhandlungen in Abu Dhabi über ein Ende des Ukraine-Krieges dem Land von Präsident Wolodymyr Selenskyj Gebietsabtritte mit einem NATO-Beitritt schmackhaft machen wollten, hat die russische Seite offenbar noch härtere Forderungen lanciert. Laut einem Bericht der „New York Times“ stand in einem Papier, welches herumgereicht wurde, dass der Kreml die NATO auf den Stand von 1997 zurückversetzen möchte.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die russischen Forderungen gehen weit über die Zukunft der Ukraine hinaus. Wie die „New York Times“ unter Berufung auf ein inoffizielles russisches Positionspapier berichtet, soll der Kreml bei den jüngsten Gesprächen in Abu Dhabi eine grundlegende Neuordnung der europäischen Sicherheitsarchitektur verlangt haben. Demnach sollen sich NATO-Truppen und militärische Infrastruktur auf jene Positionen zurückziehen, die das Bündnis vor seiner ersten großen Osterweiterung 1999 innehatte. Das würde vor allem Polen, Ungarn, Slowakei, Tschechien, Slowenien, Rumänien, Bulgarien und die baltischen Staaten betreffen, die nach 1997 der Militärallianz beitraten.

Kreml-Chef Wladimir Putin mit seinem außenpolitischen Berater Juri Uschakow während der ...
Kreml-Chef Wladimir Putin mit seinem außenpolitischen Berater Juri Uschakow während der Unterredung mit der US-Delegation im Kreml(Bild: AFP/VYACHESLAV PROKOFYEV)
Archivbild aus dem Jahr 2016: NATO-Soldaten während einer multinationalen Übung in Polen
Archivbild aus dem Jahr 2016: NATO-Soldaten während einer multinationalen Übung in Polen(Bild: EPA/DAREK DELMANOWICZ)

Auch bei der nuklearen Abschreckung will Moskau weitreichende Einschränkungen erreichen. So verlangt Russland laut dem Papier ein Ende der nuklearen Teilhabe innerhalb der NATO. Ferner sollen Frankreich und Großbritannien ausschließen, ihre eigenen Atomwaffen zum Schutz anderer europäischer Staaten einzusetzen. Eine weitere Forderung betrifft die Ukraine: Sämtliche westlichen Waffenlieferungen und militärischen Unterstützungsleistungen sollen eingestellt werden. Einen EU-Beitritt Kiews würde Moskau demnach nur akzeptieren, wenn sich die Ukraine nicht an der gemeinsamen Verteidigungspolitik der Europäischen Union beteiligt.

Präsident Wolodymyr Selenskyj befindet sich bereits in einem formellen Verhandlungsprozess mit ...
Präsident Wolodymyr Selenskyj befindet sich bereits in einem formellen Verhandlungsprozess mit der EU. Unter bestimmten Bedingungen würde Russland einem Beitritt des Nachbarstaates zustimmen.(Bild: EPA/OLIVIER HOSLET)

Putins Forderung ist nicht neu
Die Forderung nach einer Rückkehr zu den NATO-Militärpositionen von 1997 ist nicht neu. Bereits im Dezember 2021, wenige Monate vor dem russischen Großangriff, hatte Moskau entsprechende Vertragsentwürfe vorgelegt. Darin verlangte der Kreml unter anderem einen Verzicht auf weitere NATO-Erweiterungen und eine deutliche Einschränkung der militärischen Präsenz des Bündnisses in Osteuropa. Der Westen wies diese Forderungen damals zurück. Besonders brisant: Russische Vertreter sollen bei den jüngsten Gesprächen sogar die Sicherheitsordnung des Kalten Krieges und die damaligen Einflusszonen zwischen den USA und der Sowjetunion als mögliches Vorbild für die Zukunft Europas angeführt haben.

Lesen Sie auch:
Selenskyj mit Trumps Schwiegersohn Jared Kushner
Unter einer Bedingung
Selenskyj: USA boten Kiew NATO-Mitgliedschaft an
14.11.2026
Darum könnte es gehen
Xi, Trump und Putin treffen sich bald in China
14.11.2026
Gespräche mit Russland
Jetzt fix: E5 und EU sollen Europa vertreten
13.11.2026

Russische Delegation signalisierte gewisse Flexibilität
Das von der „New York Times“ eingesehene Papier trägt das Datum 10. November, ist allerdings weder unterschrieben noch mit einem offiziellen Briefkopf versehen. Es handelt sich um ein sogenanntes diplomatisches „Non-Paper“, das die russische Ausgangsposition dokumentiert. Zwei mit den Verhandlungen vertraute Personen bestätigten laut der US-Zeitung die Echtheit des Dokuments. Zugleich signalisierten russische Vertreter dem Bericht zufolge, dass Kremlchef Wladimir Putin möglicherweise zu einer gewissen Flexibilität bereit sei.

US-Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner hätten Moskau darauf hingewiesen, dass sich die Rahmenbedingungen seit 2021 verändert hätten. Wichtig ist in diesem Zusammenhang aber zu erwähnen, dass Moskau damit nicht automatisch den formellen Austritt der betroffenen Staaten aus der NATO, sondern den Rückzug der militärischen Präsenz des Bündnisses auf den damaligen Stand erreichen möchte.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
14.11.2026 16:41
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Wolodymyr Selenskyj
USAAbu DhabiUngarnTschechienSlowenienRumänienBulgarienMoskauRusslandFrankreichKremlUkraineSlowakei
New York TimesNATO
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Seine Pferde stürzten
Nach Fiaker-Drama: Kutscher klagt „Aufpasser“
Hammer rechnet ab:
„Die Ölkonzerne stopfen sich die Taschen voll!“
Dieses Foto veröffentlichte der Verteidigungsminister auf der Plattform X.
„Gut gemacht“
Soldat schreit Hegseth an, wird mit Orden belohnt
Crash in der Osttürkei
Vier Tote bei Absturz von Militärhelikopter
krone.tv fragt nach
Funktioniert Dreierkoalition? „So ein Schwachsinn“
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
„Kinderfänger“ war ein engagierter Ortspolitiker
142.465 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der „Entführungsversuch“ passierte am Schulweg, konkret an einer Bushaltestelle. (Symbolbild).
Außenpolitik
Ex-Vertrauter offenbart Putins „teuflischen Plan“
124.099 mal gelesen
Selbst für einen seiner früheren engsten Freunde ist Putin heute ein „Monster“.
Digital
Weltweite Microsoft-Störung: Das Problem war …
98.063 mal gelesen
Der Vorfall hatte weltweit Unternehmen und Verbraucher von Microsoft-Diensten abgeschnitten.
Außenpolitik
Selenskyj: USA boten Kiew NATO-Mitgliedschaft an
995 mal kommentiert
Selenskyj mit Trumps Schwiegersohn Jared Kushner
Außenpolitik
Millionen-Schatz in Orbáns Umfeld gefunden
687 mal kommentiert
Orbán in Erklärungsnot ...
Steiermark
Moschee auf Terrorliste, aber Behörden machtlos
604 mal kommentiert
Ein Gericht in Kairo setzt – neben anderen Organisationen und Einzelpersonen in Europa – den ...
Mehr Außenpolitik
Brisantes Papier
Kreml will NATO ins Jahr 1997 zurückdrängen
Blaue Budget-Pläne
Würde ein Finanzminister der FPÖ besser sparen?
Weltmeister von 1990
AfD nominiert Ex-DFB-Kicker als Bundespräsident
Söder hielt Rede
1100 Gäste bei Trauerfeier für Aiwanger in München
Strafmündigkeit
Landesrätin belehrt Justizministerin Sporrer
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf