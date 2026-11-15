10. Todestag von George Michael: Ruhm und Rausch

Er war neben Michael Jackson und Madonna der größte Popstar der 80er-Jahre und zerschellte an seinem Ruhm und den Verheißungen der Musikindustrie – doch der Brite George Michael bleibt unsterblich.
Ende der 1980er-Jahre war George Michael am Zenit seines Schaffens. Im Oktober 1987 veröffentlichte er sein Solodebüt „Faith“ und katapultierte sich mit der unwiderstehlichen Mischung aus Pop, Funk, R&B und Soul zum größten Popstar des Planeten. Zwischen Februar 1988 und Juli 1989 spielte er 109 Konzerte auf vier Kontinenten und ließ zu dieser Zeit auch Größen wie Madonna, Prince oder Michael Jackson erblassen. Die beiden letzteren dienten ihn als wichtigste Inspirationsquellen für sein eigenes Songwriting: „Ich wollte in derselben Stratosphäre wie die beiden sein“, gab er in einem Statement bekannt, „ich war anfangs zufrieden damit, bei der Show ,Top Of The Pops’ dabei zu sein und wollte dann genauso wie Michael sein.“
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