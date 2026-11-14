Austria-Retter denkt über Finanzhilfe für VSV nach

Austria Klagenfurts Insolvenz-Retter Helmut Kaltenegger schließt finanzielle Hilfe für den insolventen VSV nicht aus. Die „Krone“ fragte nach seinen Ambitionen – das sagt er dazu! Interessant: Sein bester Freund und Steuerberater war einst ein österreichischer Top-Spieler im Dress der Adler – auf ihn hört der TGI-Gold-Millionär. In Klagenfurt hat Kaltenegger jetzt neue, geradezu exorbitante Millionen-Pläne für Regionalliga, 2. Liga und Bundesliga – das sind sie. Und so geht es mit der violetten GmbH, seinen Anteilen und Zeljko Karajica weiter.