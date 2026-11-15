„Diese Sieger-Mentalität hat uns oft gefehlt“

Mit Nenad Cvetkovic als Abwehrchef stürmt Rapid derzeit von Sieg zu Sieg, gewann elf der ersten zwölf-Liga-Spiele. Der 30-Jährige schwebt aktuell auf Wolke sieben, wurde kürzlich erstmals Papa. Die „Krone“ sprach mit ihm über sein neues Leben als Papa, den Höhenflug und Titelträume.