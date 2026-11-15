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Rapids Cvetkovic

„Diese Sieger-Mentalität hat uns oft gefehlt“

Bundesliga
15.11.2026 05:30
Rapids Nenad Cvektovic agiert seit Wochen in Top- Form
Rapids Nenad Cvektovic agiert seit Wochen in Top- Form(Bild: GEPA)
Porträt von Christian Reichel
Von Christian Reichel

Mit Nenad Cvetkovic als Abwehrchef stürmt Rapid derzeit von Sieg zu Sieg, gewann elf der ersten zwölf-Liga-Spiele. Der 30-Jährige schwebt aktuell auf Wolke sieben, wurde kürzlich erstmals Papa. Die „Krone“ sprach mit ihm über sein neues Leben als Papa, den Höhenflug und Titelträume.

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„Sorry, aber ich habe die ganze Zeit geschlafen, bin richtig müde, aber auch total happy.“ Nenad Cvetkovic spürt die Strapazen – ausnahmsweise nicht nach einem Match, sondern nach der letztwöchigen Geburt von Sohn Nemenja. Mit der „Krone“ sprach der Innenverteidiger über...

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