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Jetzt spricht Familie

Tochter von Diana: „Haben alles für Mama getan!“

Tirol
15.11.2026 06:00
Diana fristet weiter ihr trauriges Dasein im Matratzenlager unter der Grenobler Brücke.
Diana fristet weiter ihr trauriges Dasein im Matratzenlager unter der Grenobler Brücke.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Peter Freiberger
Von Peter Freiberger

„Meiner Mutter ist nicht mehr zu helfen.“ So beschreibt Michelle, eine Tochter der obdachlosen Frau unter der Innsbrucker Grenobler Brücke, über die die „Krone“ schrieb, die Lage ihrer Mama.

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Der Fall „Diana“, so der Name der 48-jährigen Obdachlosen, die in Innsbruck ein Lager unter der Grenobler Brücke aufgeschlagen hat, hat in der Öffentlichkeit für zahlreiche Reaktionen gesorgt. Bei der „Krone“ hat sich inzwischen auch Michelle, eine der beiden Töchter von Diana, gemeldet. Sie klingt verzweifelt, denn die Familie hätte stets alles für Diana getan.

Kommentare kränken die Familie von Diana 
Die vielen Leser-Kommentare mit Vorwürfen gegen Michelle und deren jüngere Schwester sowie den Ex-Mann von Diana haben die 26-Jährige nicht kaltgelassen. „Tatsächlich ist meine Mutter schwer alkoholkrank. Ich und meine jüngere Schwester haben alles getan, dass sie von ihrer Sucht wieder loskommt“, betont Michelle im Gespräch mit der „Tiroler Krone“.

Zitat Icon

Wir haben immer wieder organisiert, dass meine Mutter Therapien bzw. einen Platz zum Entzug bekommt. Genützt hat leider alles nichts.

Michelle, Tochter von Diana

Schon vor 14 Jahren habe Diana zu trinken begonnen, daraufhin habe sie alle ihre Jobs verloren. „Wir haben in der Folge organisiert, dass meine Mutter Therapien bzw. einen Platz zum Entzug bekommt“, betont die junge Frau. Insgesamt sechsmal sei Diana auf Entzug gewesen – freilich immer ohne Erfolg.

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Im Juli dieses Jahres war Michelle in Innsbruck bei Diana und brachte sie in die Notschlafstelle. Ein Langzeittherapieplatz war ebenfalls bereits organisiert, auch weil die Mutter durch das Trinken gesundheitlich stark angeschlagen sei. „Aber sie ist nicht aufgetaucht“, kann es Michelle immer noch nicht fassen. „Der Alkohol ist ihr wichtiger“, schildert sie im Gespräch mit der „Krone“.

Zitat Icon

Der Alkohol ist ihr wichtiger. Ich bin inzwischen an einem Punkt, wo ich nicht mehr kann. Meiner Mutter ist wohl nicht mehr zu helfen.

Michelle, Tochter von Diana

„Diana wurde zu Hause niemals geschlagen“ 
Dass Diana innerhalb der Familie geschlagen worden sei, weist Michelle entschieden zurück. In Wahrheit sei Gewalt von der Mutter ausgegangen – innerhalb und außerhalb der Familie. „Wir mussten sie oft von der Polizei holen“, schildert die Tochter, die inzwischen resigniert hat.

Nach all den vergeblichen Bemühungen hat sie aufgegeben. „Ich bin inzwischen an einem Punkt, wo ich nicht mehr kann“, sagt Michelle.

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