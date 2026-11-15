Tochter von Diana: „Haben alles für Mama getan!“

Im Juli dieses Jahres war Michelle in Innsbruck bei Diana und brachte sie in die Notschlafstelle. Ein Langzeittherapieplatz war ebenfalls bereits organisiert, auch weil die Mutter durch das Trinken gesundheitlich stark angeschlagen sei. „Aber sie ist nicht aufgetaucht“, kann es Michelle immer noch nicht fassen. „Der Alkohol ist ihr wichtiger“, schildert sie im Gespräch mit der „Krone“.