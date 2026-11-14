Was Musik bei Menschen mit Demenz bewirken kann

Ein vertrautes Lied, eine Melodie aus Kindheitstagen oder der Rhythmus eines Lieblingsstücks: Musik weckt Erinnerungen, löst Gefühle aus und verbindet Menschen miteinander. Gerade bei jenen mit Demenz entfaltet sie jedoch oft eine besondere Kraft. Doch kann Musik auch dabei helfen, die geistigen Fähigkeiten zu erhalten sowie Ängste oder depressive Verstimmungen zu lindern?