Was Musik bei Menschen mit Demenz bewirken kann

Musik berührt jeden. Für Menschen mit Demenz kann sie aber eine besondere, noch wichtigere Bedeutung haben. Wissenschafter haben überprüft, ob Melodien die geistigen Fähigkeiten unterstützen sowie Ängste und depressive Verstimmungen lindern können – mit überraschendem Ergebnis.
Ein vertrautes Lied, eine Melodie aus Kindheitstagen oder der Rhythmus eines Lieblingsstücks: Musik weckt Erinnerungen, löst Gefühle aus und verbindet Menschen miteinander. Gerade bei jenen mit Demenz entfaltet sie jedoch oft eine besondere Kraft. Doch kann Musik auch dabei helfen, die geistigen Fähigkeiten zu erhalten sowie Ängste oder depressive Verstimmungen zu lindern?
Dieser Frage ging ein Forscherteam um Li-Chin Lu von der Putian University in China nach. Die 2025 veröffentlichte Untersuchung beschäftigte sich mit der Wirksamkeit von Musiktherapie bei Menschen mit Demenz. Dafür werteten die Wissenschafter 24 Studien aus.
Die Ergebnisse sind ermutigend: Studienteilnehmer, die Musiktherapie machten, zeigten im Vergleich zu jenen, die ausschließlich die übliche Versorgung erhielten, Verbesserungen ihrer geistigen Leistungsfähigkeit. Auch depressive Symptome und Ängste gingen zurück. In Bezug auf Verhaltensauffälligkeiten und die allgemeine Lebensqualität ließen sich hingegen keine statistisch eindeutigen Verbesserungen feststellen.
Regelmäßigkeit ist entscheidend
Wie häufig und wie lange sollte Musiktherapie stattfinden? Die Auswertung zeigte, dass längere und regelmäßige Interventionen mit besseren Ergebnissen für die geistigen Fähigkeiten einhergingen. Besonders positive Effekte wurden bei Programmen beobachtet, die mindestens zwölf Wochen dauerten, wenigstens 16 Sitzungen umfassten und insgesamt mindestens acht Stunden Musiktherapie beinhalteten.
Eine regelmäßige Teilnahme über einen längeren Zeitraum dürfte daher entscheidend sein, wie die Übersichtsarbeit zeigt. Die genannten Zahlen sind allerdings lediglich Orientierungswerte und keine wissenschaftlich gesicherten Mindestanforderungen.
Singen, musizieren, vertraute Melodien hören
Musiktherapeutische Angebote können ganz unterschiedlich aussehen: gemeinsam singen, einfache Instrumente spielen, rhythmische Übungen machen oder bewusst vertraute Lieder hören. Pflege- und Betreuungskräfte sollten solche Aktivitäten idealerweise in den Alltag integrieren. Eine professionelle Musiktherapie ersetzen sie damit allerdings nicht.
Entscheidend ist, auf die persönlichen Vorlieben und die Lebensgeschichte der Betroffenen einzugehen. Denn ein Lied aus Jugendtagen kann etwas in Bewegung bringen, selbst wenn das Erinnern und Sprechen zunehmend schwerfallen.
Musik ist also kein Heilmittel gegen Demenz und hält den Krankheitsverlauf nicht auf. Sie eröffnet aber wertvolle Möglichkeiten, Betroffene emotional zu erreichen, ihre geistigen Fähigkeiten zu unterstützen und schöne Momente zu schenken.
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