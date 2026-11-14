Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Geistig leistungsfähig

Was Musik bei Menschen mit Demenz bewirken kann

Gesund Konkret
14.11.2026 10:00
Auch wenn Musik den Krankheitsverlauf nach bisherigem Kenntnisstand nicht nachweislich aufhalten ...
Auch wenn Musik den Krankheitsverlauf nach bisherigem Kenntnisstand nicht nachweislich aufhalten kann, nützt sie.(Bild: sidliks - stock.adobe.com)
Porträt von Monika Kotasek-Rissel
Von Monika Kotasek-Rissel

Musik berührt jeden. Für Menschen mit Demenz kann sie aber eine besondere, noch wichtigere Bedeutung haben. Wissenschafter haben überprüft, ob Melodien die geistigen Fähigkeiten unterstützen sowie Ängste und depressive Verstimmungen lindern können – mit überraschendem Ergebnis.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Ein vertrautes Lied, eine Melodie aus Kindheitstagen oder der Rhythmus eines Lieblingsstücks: Musik weckt Erinnerungen, löst Gefühle aus und verbindet Menschen miteinander. Gerade bei jenen mit Demenz entfaltet sie jedoch oft eine besondere Kraft. Doch kann Musik auch dabei helfen, die geistigen Fähigkeiten zu erhalten sowie Ängste oder depressive Verstimmungen zu lindern?

Dieser Frage ging ein Forscherteam um Li-Chin Lu von der Putian University in China nach. Die 2025 veröffentlichte Untersuchung beschäftigte sich mit der Wirksamkeit von Musiktherapie bei Menschen mit Demenz. Dafür werteten die Wissenschafter 24 Studien aus.

Die Ergebnisse sind ermutigend: Studienteilnehmer, die Musiktherapie machten, zeigten im Vergleich zu jenen, die ausschließlich die übliche Versorgung erhielten, Verbesserungen ihrer geistigen Leistungsfähigkeit. Auch depressive Symptome und Ängste gingen zurück. In Bezug auf Verhaltensauffälligkeiten und die allgemeine Lebensqualität ließen sich hingegen keine statistisch eindeutigen Verbesserungen feststellen.

Regelmäßigkeit ist entscheidend
Wie häufig und wie lange sollte Musiktherapie stattfinden? Die Auswertung zeigte, dass längere und regelmäßige Interventionen mit besseren Ergebnissen für die geistigen Fähigkeiten einhergingen. Besonders positive Effekte wurden bei Programmen beobachtet, die mindestens zwölf Wochen dauerten, wenigstens 16 Sitzungen umfassten und insgesamt mindestens acht Stunden Musiktherapie beinhalteten.

Eine regelmäßige Teilnahme über einen längeren Zeitraum dürfte daher entscheidend sein, wie die Übersichtsarbeit zeigt. Die genannten Zahlen sind allerdings lediglich Orientierungswerte und keine wissenschaftlich gesicherten Mindestanforderungen.

Singen, musizieren, vertraute Melodien hören
Musiktherapeutische Angebote können ganz unterschiedlich aussehen: gemeinsam singen, einfache Instrumente spielen, rhythmische Übungen machen oder bewusst vertraute Lieder hören. Pflege- und Betreuungskräfte sollten solche Aktivitäten idealerweise in den Alltag integrieren. Eine professionelle Musiktherapie ersetzen sie damit allerdings nicht.

Entscheidend ist, auf die persönlichen Vorlieben und die Lebensgeschichte der Betroffenen einzugehen. Denn ein Lied aus Jugendtagen kann etwas in Bewegung bringen, selbst wenn das Erinnern und Sprechen zunehmend schwerfallen.

Musik ist also kein Heilmittel gegen Demenz und hält den Krankheitsverlauf nicht auf. Sie eröffnet aber wertvolle Möglichkeiten, Betroffene emotional zu erreichen, ihre geistigen Fähigkeiten zu unterstützen und schöne Momente zu schenken.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Gesund Konkret
14.11.2026 10:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Corona, Grippe & Co.
Welche Viren uns diesen Winter zu schaffen machen
Vitaminmangel?
Diese Mikronährstoffe pushen unser Immunsystem
Trost statt Trauer
Warum wir den 1. November zum Heilen brauchen
Angst, Leistungsdruck
Macht Schule unsere Kinder psychisch krank?
Worauf es ankommt
Die goldene Drei-R-Regel: So geht gesunder Schlaf
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
„Kinderfänger“ war ein engagierter Ortspolitiker
140.592 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der „Entführungsversuch“ passierte am Schulweg, konkret an einer Bushaltestelle. (Symbolbild).
Außenpolitik
Ex-Vertrauter offenbart Putins „teuflischen Plan“
121.740 mal gelesen
Selbst für einen seiner früheren engsten Freunde ist Putin heute ein „Monster“.
Digital
Weltweite Microsoft-Störung: Das Problem war …
80.957 mal gelesen
Der Vorfall hatte weltweit Unternehmen und Verbraucher von Microsoft-Diensten abgeschnitten.
Message Macht Medien
Oberster General: „Nach Hybrid- kommt Kriegsphase“
623 mal kommentiert
Wien
Fiaker-Gespann rast unkontrolliert durch Wien
558 mal kommentiert
In der Wiener Innenstadt kam es zu einem schweren Fiaker-Unfall.
Steiermark
Moschee auf Terrorliste, aber Behörden machtlos
528 mal kommentiert
Ein Gericht in Kairo setzt – neben anderen Organisationen und Einzelpersonen in Europa – den ...
Mehr Gesund Konkret
Geistig leistungsfähig
Was Musik bei Menschen mit Demenz bewirken kann
Krone Plus Logo
Adipositas als Risiko
Böse Folgen: Zu viele Kilos schädigen die Niere
Fachleute fordern
COPD-Patienten sollen besser betreut werden!
Leser fragen
„Muss ich mit 70plus noch zum Gynäkologen?“
Früherkennung
Prostatakrebs: Wir testen die falschen Männer!

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf