„Muss ich mit 70plus noch zum Gynäkologen?“

Bei der Ultraschalluntersuchung werden besonders die Eierstöcke beurteilt und auch die Gebärmutter. Es kann vorkommen, dass ab dem 70. Lebensjahr vaginale Blutung auftreten. Diese müssen unbedingt näher abgeklärt werden. Manchmal wird auch über die Zunahme des Bauchumfanges, die nicht durch vermehrtes Bauchfette entsteht, berichtet.