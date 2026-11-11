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„Muss ich mit 70plus noch zum Gynäkologen?“

Gesund - Leser fragen
11.11.2026 10:00
„Eine gynäkologische Kontrolle sollte keine Altersfrage sein“, betont Univ.-Prof. Dr. Doris ...
„Eine gynäkologische Kontrolle sollte keine Altersfrage sein“, betont Univ.-Prof. Dr. Doris Gruber, Frauenärztin in Wien.(Bild: Krone-Collage/StockPhotoPro - stock.adobe.com, Sabine Hauswirth )
Porträt von Susanne Zita
Von Susanne Zita

Leser fragen, Experten antworten zu den brennendsten gesundheitlichen Themen. Annemarie W. (72) möchte wissen: „Muss ich in meinem Alter noch regelmäßig zum Gynäkologen? Was wird eigentlich mit 70plus noch beim Frauenarztbesuch kontrolliert und untersucht?“

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Univ.-Prof. Dr. Doris Gruber, Gynäkologin in Wien: Eine gynäkologische Kontrolle sollte keine Altersfrage sein, denn je nach Lebensalter gibt es spezifische Fragestellungen und möglicherweise auch Beschwerden, die Frauen belasten können. 

Gynäkologische Erkrankungen jenseits des 70. Lebensjahres sollte man genau untersuchen. Ab dem 70. Lebensjahr sollte noch immer der sogenannte Krebsabstrich gemacht werden sowie eine gynäkologische Ultraschall-Untersuchung und die Kontrolle der Brust.

Vorrangige Beschwerden in diesem Alter sind Scheidentrockenheit, verbunden mit Juckreiz und Schmerzen – und auch immer wieder begleitende Harnwegsinfektionen.

Bei der Ultraschalluntersuchung werden besonders die Eierstöcke beurteilt und auch die Gebärmutter. Es kann vorkommen, dass ab dem 70. Lebensjahr vaginale Blutung auftreten. Diese müssen unbedingt näher abgeklärt werden. Manchmal wird auch über die Zunahme des Bauchumfanges, die nicht durch vermehrtes Bauchfette entsteht, berichtet.

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In diesem Fall ist eine genaue Untersuchung des kleinen Beckens mittels Ultraschall notwendig. Meist wird dann auch eine weitere radiologische Abklärung (z. B. MRT-Untersuchung) angeschlossen. Bei Inkontinenzbeschwerden wird das Vorliegen einer Beckenbodensenkung oder einer Gebärmuttersenkung bei der Untersuchung beurteilt.

Je nach Beschwerdebild und Vorhandensein einer sogenannten „Senkung“ kann eine Behandlung begonnen werden. Eine konservative Therapie und manchmal auch eine chirurgische Behebung der gynäkologischen Problematik hebt die Lebensqualität und trägt zur Patientinnen-Zufriedenheit bei.

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