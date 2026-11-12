COPD-Patienten sollen besser betreut werden!

COPD zählt weltweit zu den häufigsten Todesursachen und steht nach Herzinfarkt und Schlaganfall an dritter Stelle. In Österreich leben bis zu 500.000 Menschen mit der chronischen Lungenerkrankung. Fachleute fordern ein strukturiertes Versorgungsprogramm und eine kontinuierliche Betreuung der Patienten.
Knapp eine halbe Million Menschen sind in Österreich von COPD betroffen. Die chronische Lungenerkrankung macht sich häufig durch anhaltenden Husten, Auswurf und Atemnot bemerkbar. COPD verkürzt die Lebenserwartung durchschnittlich um fünf bis sieben Jahre.
Heilbar ist sie zwar nicht, doch eine frühzeitige Diagnose und konsequente Behandlung können ihren Verlauf deutlich verlangsamen. Als wichtigste Ursache gilt das Rauchen, daneben spielen auch Luftschadstoffe, genetische Faktoren und schwere Atemwegsinfektionen in der Kindheit eine Rolle.
Gerade bei Patienten mit mehreren chronischen Erkrankungen, wie es bei COPD oft der Fall ist, ist eine gut abgestimmte interdisziplinäre Betreuung entscheidend
Prim. Priv.-Doz. Dr. Christopher Lambers von der Österreichischen Gesellschaft für Pneumologie
Bild: Stögmüller/Ordensklinikum Linz
„Fahrplan“ für den ganzen Krankheitsverlauf
„Gute COPD-Behandlung besteht nicht aus einzelnen Arztkontakten. Wir brauchen einen durchgängigen Versorgungspfad, der Patienten über den gesamten Krankheitsverlauf begleitet“, erklärt Prim. Priv.-Doz. Dr. Christopher Lambers von der Österreichischen Gesellschaft für Pneumologie. Neben Medikamenten sind regelmäßige Kontrollen, Bewegung, Rehabilitation und die Behandlung von Begleiterkrankungen wichtig.
Die Österreichische Gesellschaft für Pneumologie spricht sich für ein strukturiertes Krankheitsmanagement aus. Hausärzte, Fachärzte, Spitäler und Reha-Einrichtungen sollen dabei enger zusammenarbeiten.
Prim. Priv.-Doz. Dr. Christopher Lambers: „Gerade bei Patienten mit mehreren chronischen Erkrankungen, wie dies bei Menschen mit COPD häufig der Fall ist, ist eine gut abgestimmte interdisziplinäre Betreuung entscheidend.“ Für eine lückenlose Versorgung brauche es auch Verbesserungen bei der elektronischen Dokumentation und dem Befundaustausch.
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