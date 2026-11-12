COPD-Patienten sollen besser betreut werden!

„Fahrplan“ für den ganzen Krankheitsverlauf

„Gute COPD-Behandlung besteht nicht aus einzelnen Arztkontakten. Wir brauchen einen durchgängigen Versorgungspfad, der Patienten über den gesamten Krankheitsverlauf begleitet“, erklärt Prim. Priv.-Doz. Dr. Christopher Lambers von der Österreichischen Gesellschaft für Pneumologie. Neben Medikamenten sind regelmäßige Kontrollen, Bewegung, Rehabilitation und die Behandlung von Begleiterkrankungen wichtig.