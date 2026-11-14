Hammerer „schockiert über ambitionslose ÖVP“

Die geplante sechsjährige Volksschule sorgt im Ländle für heftige Kritik der Grünen an der schwarz-blauen Landesregierung. Auslöser ist die kurze und knappe Antwort von Bildungslandesrätin Barbara Schöbi-Fink auf eine parlamentarische Anfrage der Grünen Bildungssprecherin Eva Hammerer.
In ihrer Anfrage wollte Hammerer unter anderem wissen, wie die Vorarlberger Landesregierung zum geplanten Schulversuch steht, ob Bildungseinrichtungen zu einer Teilnahme ermutigt wurden und welche Unterstützung interessierten Standorten angeboten wird.
Die außerparlamentarische Antwort aus dem Büro der Bildungslandesrätin fiel recht kurz aus: Interessensbekundungen seien direkt an das Bildungsministerium zu richten gewesen, die Auswahl der Standorte sowie Konzeption und Durchführung des Schulversuchs lägen ausschließlich in Bundeskompetenz. Das Land Vorarlberg sei „hier nicht eingebunden“. Erst wenn ein Vorarlberger Standort ausgewählt werde, seien organisatorische und rechtliche Fragen zu prüfen.
Diese Antwort zeigt, wie ambitionslos die ÖVP bei der Bildung ist. Ich bin schockiert darüber, wie egal ihr die Weiterentwicklung unseres Schulsystem ist.
Eva Hammerer, Grüne Bildungssprecherin
Bild: Stefanie Lässer/ Grüne Vorarlberg
„ÖVP ist Weiterentwicklung des Bildungssystems egal“
Für die Vorarlberger Grünen ist diese Haltung ein klares Armutszeugnis. „Diese Anfragebeantwortung zeigt, wie ambitionslos die ÖVP bei der Bildung ist. Ich bin schockiert darüber, wie egal ihr die Weiterentwicklung unseres Schulsystems ist“, kritisiert Hammerer.
Es sei zwar richtig, dass der Schulversuch Sache des Bundes sei, die Unterstützung eines Bundeslandes spiele für dessen Erfolg aber durchaus eine wichtige Rolle. „Dass die ÖVP mit einer derartigen Gleichgültigkeit gegenüber diesem wichtigen Schulversuch reagiert und lediglich auf den Bund verweist, macht deutlich: Mit dieser ÖVP wird sich unser Schulsystem niemals zum Besseren weiterentwickeln. Die ÖVP führt Bildungsminister Wiederkehr an der Nase herum“, so die grüne Bildungssprecherin.
„Wichtiger Schritt für faireres Schulsystem“
Mit dem Pilotprojekt sollen Kinder bis zum Alter von zwölf Jahren gemeinsam lernen, bevor eine schulische Trennung erfolgt. Hammerer sieht darin „einen wichtigen, ersten Schritt für ein faireres, chancengerechteres und leistungsstärkeres Schulsystem“.
Ab dem Schuljahr 2027/28 soll die sechsjährige Volksschule an ausgewählten Standorten getestet und wissenschaftlich begleitet werden. Hammerer befürchtet allerdings, dass Vorarlberg hierbei leer ausgehen könnte: „Mit dieser Ambitionslosigkeit der schwarz-blauen Landesregierung wird Vorarlberg leer aussteigen. Das ist bedauerlich – für unsere Schulkinder, unsere Lehrkräfte und für unser Land.“
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