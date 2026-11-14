Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schulversuch im Ländle

Hammerer „schockiert über ambitionslose ÖVP“

Vorarlberg
14.11.2026 10:00
Ab dem Schuljahr 2027/28 soll die sechsjährige Volksschule an ausgewählten Standorten getestet ...
Ab dem Schuljahr 2027/28 soll die sechsjährige Volksschule an ausgewählten Standorten getestet und wissenschaftlich begleitet werden.(Bild: Jürgen Fuchs)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Die geplante sechsjährige Volksschule sorgt im Ländle für heftige Kritik der Grünen an der schwarz-blauen Landesregierung. Auslöser ist die kurze und knappe Antwort von Bildungslandesrätin Barbara Schöbi-Fink auf eine parlamentarische Anfrage der Grünen Bildungssprecherin Eva Hammerer.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

In ihrer Anfrage wollte Hammerer unter anderem wissen, wie die Vorarlberger Landesregierung zum geplanten Schulversuch steht, ob Bildungseinrichtungen zu einer Teilnahme ermutigt wurden und welche Unterstützung interessierten Standorten angeboten wird.

Die außerparlamentarische Antwort aus dem Büro der Bildungslandesrätin fiel recht kurz aus: Interessensbekundungen seien direkt an das Bildungsministerium zu richten gewesen, die Auswahl der Standorte sowie Konzeption und Durchführung des Schulversuchs lägen ausschließlich in Bundeskompetenz. Das Land Vorarlberg sei „hier nicht eingebunden“. Erst wenn ein Vorarlberger Standort ausgewählt werde, seien organisatorische und rechtliche Fragen zu prüfen.

Zitat Icon

Diese Antwort zeigt, wie ambitionslos die ÖVP bei der Bildung ist. Ich bin schockiert darüber, wie egal ihr die Weiterentwicklung unseres Schulsystem ist.

Eva Hammerer, Grüne Bildungssprecherin

Bild: Stefanie Lässer/ Grüne Vorarlberg

„ÖVP ist Weiterentwicklung des Bildungssystems egal“
Für die Vorarlberger Grünen ist diese Haltung ein klares Armutszeugnis. „Diese Anfragebeantwortung zeigt, wie ambitionslos die ÖVP bei der Bildung ist. Ich bin schockiert darüber, wie egal ihr die Weiterentwicklung unseres Schulsystems ist“, kritisiert Hammerer.

Es sei zwar richtig, dass der Schulversuch Sache des Bundes sei, die Unterstützung eines Bundeslandes spiele für dessen Erfolg aber durchaus eine wichtige Rolle. „Dass die ÖVP mit einer derartigen Gleichgültigkeit gegenüber diesem wichtigen Schulversuch reagiert und lediglich auf den Bund verweist, macht deutlich: Mit dieser ÖVP wird sich unser Schulsystem niemals zum Besseren weiterentwickeln. Die ÖVP führt Bildungsminister Wiederkehr an der Nase herum“, so die grüne Bildungssprecherin.

Lesen Sie auch:
Derzeit dauert die Volksschule in Österreich vier Jahre. Mit zehn Jahren müssen sich die Kinder ...
Pionierprojekt
Sechsjährige Volksschule schon bald an 40 Schulen?
21.10.2026
Diskutieren Sie mit!
Soll die Volksschule 6 Jahre dauern?
24.09.2026
Wegen Bildungslücken
Kinder sollen sechs Jahre in die Volksschule gehen
23.09.2026

„Wichtiger Schritt für faireres Schulsystem“
Mit dem Pilotprojekt sollen Kinder bis zum Alter von zwölf Jahren gemeinsam lernen, bevor eine schulische Trennung erfolgt. Hammerer sieht darin „einen wichtigen, ersten Schritt für ein faireres, chancengerechteres und leistungsstärkeres Schulsystem“.

Ab dem Schuljahr 2027/28 soll die sechsjährige Volksschule an ausgewählten Standorten getestet und wissenschaftlich begleitet werden. Hammerer befürchtet allerdings, dass Vorarlberg hierbei leer ausgehen könnte: „Mit dieser Ambitionslosigkeit der schwarz-blauen Landesregierung wird Vorarlberg leer aussteigen. Das ist bedauerlich – für unsere Schulkinder, unsere Lehrkräfte und für unser Land.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
14.11.2026 10:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
-1° / 5°
Symbol wolkenlos
Bludenz
-2° / 6°
Symbol wolkenlos
Dornbirn
-1° / 6°
Symbol wolkenlos
Feldkirch
-3° / 6°
Symbol wolkenlos

krone.tv

Hammer rechnet ab:
„Die Ölkonzerne stopfen sich die Taschen voll!“
Dieses Foto veröffentlichte der Verteidigungsminister auf der Plattform X.
„Gut gemacht“
Soldat schreit Hegseth an, wird mit Orden belohnt
Crash in der Osttürkei
Vier Tote bei Absturz von Militärhelikopter
krone.tv fragt nach
Funktioniert Dreierkoalition? „So ein Schwachsinn“
Die Milch des Almbauern war kontaminiert, wie Überprüfungen ergaben (Symbolbild).
Streit als Motiv?
„Antibiotika-Anschlag“ auf Milch von Almbauer
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
„Kinderfänger“ war ein engagierter Ortspolitiker
140.592 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der „Entführungsversuch“ passierte am Schulweg, konkret an einer Bushaltestelle. (Symbolbild).
Außenpolitik
Ex-Vertrauter offenbart Putins „teuflischen Plan“
121.740 mal gelesen
Selbst für einen seiner früheren engsten Freunde ist Putin heute ein „Monster“.
Digital
Weltweite Microsoft-Störung: Das Problem war …
80.957 mal gelesen
Der Vorfall hatte weltweit Unternehmen und Verbraucher von Microsoft-Diensten abgeschnitten.
Message Macht Medien
Oberster General: „Nach Hybrid- kommt Kriegsphase“
623 mal kommentiert
Wien
Fiaker-Gespann rast unkontrolliert durch Wien
558 mal kommentiert
In der Wiener Innenstadt kam es zu einem schweren Fiaker-Unfall.
Steiermark
Moschee auf Terrorliste, aber Behörden machtlos
528 mal kommentiert
Ein Gericht in Kairo setzt – neben anderen Organisationen und Einzelpersonen in Europa – den ...
Mehr Vorarlberg
Schulversuch im Ländle
Hammerer „schockiert über ambitionslose ÖVP“
In nur 201 Sekunden
Die Welt der Pioneers wurde auf den Kopf gestellt
Krone Plus Logo
Das kann Perowskit
Ein neuer Superstar am Himmel der Solarzellen
Christkindlmarkt
Weihnachtszauber liegt wieder über Rathausplatz
Einer reiste weiter
Nur noch ein Ländle-Kicker in Windischgarsten
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf