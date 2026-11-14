Hammerer „schockiert über ambitionslose ÖVP“

Es sei zwar richtig, dass der Schulversuch Sache des Bundes sei, die Unterstützung eines Bundeslandes spiele für dessen Erfolg aber durchaus eine wichtige Rolle. „Dass die ÖVP mit einer derartigen Gleichgültigkeit gegenüber diesem wichtigen Schulversuch reagiert und lediglich auf den Bund verweist, macht deutlich: Mit dieser ÖVP wird sich unser Schulsystem niemals zum Besseren weiterentwickeln. Die ÖVP führt Bildungsminister Wiederkehr an der Nase herum“, so die grüne Bildungssprecherin.