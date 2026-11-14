Dieses persönliche Ziel hat Mühlberger mit Gall

Ein paar Ruhetage in Bad Hofgastein legte Gregor Mühlberger kürzlich mit seiner Ehefrau Astrid ein. Mit guten Erinnerungen an die abgelaufene Saison. Sportlich hätte 2026 für den 32-Jährigen nämlich kaum besser laufen können. Als Edelhelfer für Felix Gall war er zum Decathlon-Team gestoßen. Mit Erfolg: An den Stockerlplätzen seines Landsmannes beim Giro d‘Italia und der Spanien-Rundfahrt hatte er großen Anteil. Bei der Vuelta musste er allerdings verletzungsbedingt aussteigen.