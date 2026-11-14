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Nach Top-Saison

Dieses persönliche Ziel hat Mühlberger mit Gall

Salzburg: Sport-Nachrichten
14.11.2026 10:00
Bei der Tour of Austria fuhr Gregor Mühlberger zum Gesamtsieg.
Bei der Tour of Austria fuhr Gregor Mühlberger zum Gesamtsieg.(Bild: APA/EXPA/ JOHANN GRODER)
Porträt von Sebastian Steinbichler
Von Sebastian Steinbichler

Als Edelhelfer von Landsmann Felix Gall erlebte Gregor Mühlberger die beste Saison seiner Karriere. Jetzt wartet beim neuen Team Lidl-Trek eine Herausforderung. Für die Zusammenarbeit mit seinem Kumpel hat der Wahl-Salzburger ein besonderes Ziel.

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Ein paar Ruhetage in Bad Hofgastein legte Gregor Mühlberger kürzlich mit seiner Ehefrau Astrid ein. Mit guten Erinnerungen an die abgelaufene Saison. Sportlich hätte 2026 für den 32-Jährigen nämlich kaum besser laufen können. Als Edelhelfer für Felix Gall war er zum Decathlon-Team gestoßen. Mit Erfolg: An den Stockerlplätzen seines Landsmannes beim Giro d‘Italia und der Spanien-Rundfahrt hatte er großen Anteil. Bei der Vuelta musste er allerdings verletzungsbedingt aussteigen.

Felix Gall (rechts) fuhr bei der Vuelta und beim Giro d‘Italia auf das Podest.
Felix Gall (rechts) fuhr bei der Vuelta und beim Giro d‘Italia auf das Podest.(Bild: AP/Gregorio Marrero)

Topstars als Kollegen
Dazu gewann er die Gesamtwertung bei der Tour of Austria in souveräner Manier. So ließ sich auch die kurzfristige Nicht-Nominierung für die Tour de France verkraften. „Das war die beste Saison meiner Karriere“, verdeutlicht er.

Gemeinsam mit seinem Kumpel Gall wechselte Mühlberger zum Team Lidl-Trek und unterschrieb dort für zwei Jahre. Neben Stars wie Mads Pedersen, Weltmeister von 2019, arbeiten die beiden Österreicher jetzt auch mit einem renommierten Sportchef zusammen: Grischa Niermann. Der Deutsche feierte einst beim Visma-Team große Erfolge mit Jonas Vingegaard, Wout van Aert und Primož Roglič. „Grischa weiß, wie es geht“, sagt Mühlberger.

Mads Pedersen ist einer der großen Stars im Team von Lidl-Trek.
Mads Pedersen ist einer der großen Stars im Team von Lidl-Trek.(Bild: AP/Mosa&#39;ab Elshamy)

„Zusammenarbeit mit Gall? Wir müssen noch lernen, ...“
Wohin es 2027 für ihn geht, weiß der Wahl-Salzburger bislang nicht. Im Dezember präsentieren die Teamverantwortlichen den Kalender. Vieles spricht dafür, dass Mühlberger Gall weiterhin treu als Edelhelfer zur Seite steht.

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Apropos Gall: Für die Zusammenarbeit mit seinem Landsmann hat Mühlberger ein klares persönliches Ziel. Die beiden kennen und verstehen sich gut, wollen ihre Abstimmung auf der Straße aber noch weiter verbessern. „Wir müssen noch lernen, uns blind zu verstehen“, bringt es der Routinier auf den Punkt. 

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