Gewaltsamer Tod von Patient erschüttert Kroatien

Die Vorwürfe wiegen schwer und sind doch bei weitem nicht die einzigen gegen die psychiatrische Klinik in Zagreb. Am 21. Oktober wurde die Polizei bereits am Nachmittag zu dem Krankenhaus gerufen. Dort fanden sie Periš ans Bett fixiert vor – benommen und desorientiert. Eine Ärztin habe der Polizei aber mitgeteilt, dass der Patient weder das Krankenhauspersonal bedroht noch andere Menschen gefährdet habe. Der Trainer im Behindertensport war erst am selben Nachmittag in die Notaufnahme gebracht worden, nachdem die Familie Polizei und Rettung gerufen hatte. Zu den Beamtinnen und Beamten sagte er, nicht in das betroffene Krankenhaus zu wollen, da er bei einem früheren Aufenthalt bereits gewürgt und an ein Bett gefesselt worden sei.



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