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Personal im Visier

Gewaltsamer Tod von Patient erschüttert Kroatien

Ausland
14.11.2026 09:54
In Kroatien soll das Personal einer psychiatrischen Klinik einen Patienten zu Tode gequält ...
In Kroatien soll das Personal einer psychiatrischen Klinik einen Patienten zu Tode gequält haben. Der schreckliche Vorfall erschüttert viele Menschen im Land (Symbolbild).(Bild: stock.adobe.com/WavebreakMediaMicro)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Unfassbare Vorwürfe gegen ein Krankenhaus in Kroatien: Das Personal soll auf einen Psychiatriepatienten (32) eingeschlagen und ihm ein Kissen auf den Kopf gedrückt haben. Wenig später war der Mann tot. Seine Familie erstattete Strafanzeige und fordert eine Aufklärung des Falls.

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Der schreckliche Vorfall ereignete sich bereits am 21. Oktober in dem psychiatrischen Krankenhaus Sveti Ivan in Zagreb. Auf Videoaufnahmen, die inzwischen an die Öffentlichkeit gelangten, ist zu sehen, wie fünf Männer über den Leichtathleten und Trainer Kristian Josip Periš (32) gebeugt sind, der an Händen und Füßen mit Gurten am Bett festgebunden ist. Zwei Männer in hellblauen Hosen rammen ihre Knie in die Schultern und an den Hals des Patienten. Einer schlägt auf den 32-Jährigen ein, schließlich wird dem Patienten noch ein Kissen auf den Kopf gedrückt. Eine Frau in dem Video sieht untätig zu.

Wie Medien berichteten, sei der 32-Jährige nur acht Minuten später gestorben. Das Krankenhauspersonal steht unter Verdacht, den Kroaten misshandelt zu haben. Der Familie wurde mitgeteilt, Periš sei an einem Herzstillstand gestorben.

Allerdings waren auf seinem Körper blaue Flecken zu sehen. Der Anwalt der Familie erstattete daher Anzeige und forderte das Krankenhauspersonal auf, die Aufnahmen der Überwachungskameras zu sichten.

Vorfall wochenlang vertuscht
Der Vorfall sei aber wochenlang vertuscht worden, heißt es. Die Krankenhausdirektorin Majda Grah sichtete das Video der Überwachungskamera erst am 4. November, 14 Tage nach dem Tod des Mannes. Einen Tag später kontaktierte sie die Polizei, inzwischen ist Grah als Direktorin zurückgetreten.

In der Anklageschrift wird zwei Mitarbeitern des Krankenhauses vorgeworfen, Periš  ein Kissen auf das Gesicht und den Hals gedrückt zu haben. Auf diese Weise habe er nur mehr schwer atmen können. Drei Mitarbeiter sollen ihm außerdem Schläge und Ellbogenstöße gegen den Kopf versetzt haben und zwei weiteren wird vorgeworfen, dem Leichtathleten die Hände gegen den Bauch gedrückt zu haben. Insgesamt sind neun Personen außer dem Verstorbenen in dem veröffentlichten Video zu sehen. Der 32-Jährige zuckt, bis er sich nicht mehr bewegt.

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Das steht im Obduktionsbericht
Laut dem ersten Obduktionsbericht wies die Leiche unter anderem Prellungen, Blutergüsse, Lungen- und Hirnödeme sowie Rippenfrakturen auf. Ein gerichtsmedizinisches Gutachten, das die Todesursache feststellen soll, folgt noch. Periš hatte unter einer Psychose gelitten und deshalb Hilfe gesucht.

Die Vorwürfe wiegen schwer und sind doch bei weitem nicht die einzigen gegen die psychiatrische Klinik in Zagreb. Am 21. Oktober wurde die Polizei bereits am Nachmittag zu dem Krankenhaus gerufen. Dort fanden sie Periš ans Bett fixiert vor – benommen und desorientiert. Eine Ärztin habe der Polizei aber mitgeteilt, dass der Patient weder das Krankenhauspersonal bedroht noch andere Menschen gefährdet habe. Der Trainer im Behindertensport war erst am selben Nachmittag in die Notaufnahme gebracht worden, nachdem die Familie Polizei und Rettung gerufen hatte. Zu den Beamtinnen und Beamten sagte er, nicht in das betroffene Krankenhaus zu wollen, da er bei einem früheren Aufenthalt bereits gewürgt und an ein Bett gefesselt worden sei.

Hier sehen Sie das Posting des kroatischen Premierministers:

Kein aggressives Verhalten
Die Polizei gab an, dass Periš kein aggressives Verhalten gezeigt habe. Die Gesundheitsinspektion leitete nun eine Überwachung der gesamten psychiatrischen Klinik ein. In den vergangenen Tagen meldeten sich auch andere ehemalige Patientinnen und Patienten und berichteten von einer brutalen Behandlung durch das Personal. „Ich drücke mein tief empfundenes Bedauern und mein Mitgefühl für die Familie des jungen Kristian Josip Periš aus. Besonders besorgniserregend ist das Ausbleiben rechtzeitiger und transparenter Information der Familie und der Öffentlichkeit sowie der Versuch, den Fall zu vertuschen“, sagte Kroatiens Premierminister Andrej Plenković. Die Untersuchung müsse alle Umstände aufklären.

Periš hatte im Juniorenbereich in der Leichtathletik zwei nationale Meistertitel gewonnen und Kroatien bei zwei Weltmeisterschaften vertreten. Im Seniorenbereich hatte er dreimal Bronze bei Meisterschaften im Kugelstoßen geholt.

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