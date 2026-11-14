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Der Regenbogenfisch kommt am 19. November ins Kino

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14.11.2026 09:53
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Ab dem 19. November kommt einer der beliebtesten und bekanntesten Fische in die Kinos. Die Rede ist vom Regenbogenfisch, welcher viele Generationen bis heute noch ein Begriff ist. Zum Kinostart verlost die „Krone“ ein tolles Kinopaket. 

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Der Regenbogenfisch ist mit seinen schillernden Schuppen der schönste Fisch im ganzen Ozean. Doch er ist auch eitel und stolz, und stößt damit die anderen Fische vor den Kopf. Das lässt ihn immer einsamer werden. Als er schließlich eine seiner geliebten Glitzerschuppen verliert, ist es ausgerechnet der Kleine Blaue, der ihn auf der Suche danach in die tiefste Tiefsee begleitet.

(Bild: © 2026 Studiocanal GmbH / Marco Nagel / Constantin Film Österreich)
(Bild: © 2026 Studiocanal GmbH / Marco Nagel / Constantin Film Österreich)

Eine abenteuerliche Meeresreise beginnt – und der Regenbogenfisch erkennt, dass man gemeinsam viel mutiger ist als allein und dass echte Freundschaft kostbarer ist als das prächtigste Schuppenkleid.. 

Gewinnen Sie Kinotickets und eine Ausgabe des Weltbestsellers „Der Regenbogenfisch“.
Gewinnen Sie Kinotickets und eine Ausgabe des Weltbestsellers „Der Regenbogenfisch“.(Bild: Pexels, © 2026 Studiocanal GmbH / Marco Nagel / Constantin Film Österreich)

Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost zum Kinostart zwei Kinopackages bestehend aus jeweils einem Exemplar des Weltbestsellers „Der Regenbogenfisch“ von Marcus Pfister aus dem NordSüd Verlag sowie 2 Kinogutscheine! Einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 19. November, 09:00 Uhr ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

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