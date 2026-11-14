Depardieu begrapschte Studentin vor der Kamera

Auch Regisseur Fabien Onteniente bestätigte, dass die junge Frau weinend zu ihm gekommen sei. Er habe Depardieu zur Rede gestellt, ihm gesagt: „Tu das nie wieder. Es ist aus – ich will deinen Mist nicht mehr hören. Benimm dich!“ Er habe ihn zudem informiert, dass die Kamera aus einem niedrigen Winkel gefilmt habe, und man seine Grapsch-Attacken deutlich sehen könne. Depardieus Reaktion: Er habe „wie ein Kind, das etwas angestellt hat“, gewirkt. Depardieus Anwälte äußerten sich zunächst nicht zu den Vorwürfen.