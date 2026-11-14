Depardieu begrapschte Studentin vor der Kamera

Während die Bewährungsstrafe wegen sexueller Übergriffe gegen Gérard Depardieu rechtskräftig wird, sind neue, schockierende Aufnahmen aufgetaucht. Ein Video, das das französische Investigativmagazin „Mediapart“ veröffentlichte, zeigt, wie der 77-Jährige einst während Dreharbeiten ganz ungeniert eine junge Frau begrapscht. Und das immer und immer wieder!
Bereits am Donnerstag veröffentlichte „Mediapart“ die Aufnahmen, die gerade für Fassungslosigkeit sorgen. Entstanden waren sie im Jahr 2011 bei den Dreharbeiten zum Film „Turf“, der 2013 in die Kinos kam, sind aber nicht Teil der Handlung.
Depardieu greift Komparsin unter den Rock
Zu sehen sind in dem Clip eine Reihe von Schauspielern und Statisten, die auf einem Balkon stehen. In deren Mitte: Gérard Depardieu. Während der französische Schauspieler in die Ferne blickt, wandert seine linke Hand immer wieder in Richtung der jungen Frau, die neben ihm steht.
Das Magazin „Mediapart“ teilte diesen Clip, in dem auch die Attacken von Depardieu zu sehen sind, auf seiner Instagram-Seite:
Depardieu grapscht der Statistin an den Oberschenkel, sie schiebt seine Hand weg, doch das kümmert den Schauspieler nicht. Er legt seine Hand an den Po, den Intimbereich, zieht sogar den Rock der jungen Frau zur Seite, um darunter zu greifen. Alle Versuche der Komparsin, Depardieu abzuwehren, laufen ins Leere.
„Er legte seine Hand auf mein Gesäß“
Von der jungen Frau ist nur ihr Vorname bekannt: Olivia. Zum Zeitpunkt der Dreharbeiten, die auf der Pferderennbahn Auteuil bei Paris stattfanden, war sie 22 Jahre alt und Studentin. Im Gespräch mit „Mediapart“ schilderte sie, wie Depardieu sie sexuell belästigte. „Er legte seine Hand auf mein Gesäß. Auf beide Pobacken. Lange“, erklärte sie. Er habe zudem mehrfach ihre Brust berührt, soll sogar versucht haben, ihr in den Schritt zu greifen. Ganz ungeniert, obwohl zahlreiche Menschen am Filmset anwesend waren.
Sie habe immer wieder versucht, Depardieus Angriffe abzuwehren. Vergeblich. Der Schauspieler habe „immer wieder von hinten angefangen“, so Olivia.
„Tu das nie wieder!“
Die Casting-Direktorin Fany Touya-Calmon sagte dazu, sie habe versucht, die junge Frau zu schützen, habe die Statistinnen so umpositioniert, dass Depardieu sie nicht mehr erreichen konnte. Während einer weiteren Einstellung habe sie sich zwischen dem Schauspieler und der Statistin auf den Boden gesetzt, um weitere Übergriffe zu verhindern.
Auch Regisseur Fabien Onteniente bestätigte, dass die junge Frau weinend zu ihm gekommen sei. Er habe Depardieu zur Rede gestellt, ihm gesagt: „Tu das nie wieder. Es ist aus – ich will deinen Mist nicht mehr hören. Benimm dich!“ Er habe ihn zudem informiert, dass die Kamera aus einem niedrigen Winkel gefilmt habe, und man seine Grapsch-Attacken deutlich sehen könne. Depardieus Reaktion: Er habe „wie ein Kind, das etwas angestellt hat“, gewirkt. Depardieus Anwälte äußerten sich zunächst nicht zu den Vorwürfen.
Depardieu verzichtet auf Berufungsverfahren
Depardieu war bereits 2025 zu 18 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Die Bewährungsstrafe den 77-Jährigen wird nun rechtskräftig, wie die AFP berichtete, soll der Schauspieler auf das Berufungsverfahren, das am Montag beginnen sollte, verzichten.
Die Bewährungsstrafe betrifft sexuelle Übergriffe auf zwei Frauen bei Dreharbeiten 2021. Eine Bühnenbildnerin und eine Regie-Assistentin warfen Depardieu vor, sie gegen ihren Willen begrapscht zu haben. Depardieu hatte im Prozess den Gebrauch vulgärer Sprache eingeräumt, den Vorwurf sexueller Übergriffe aber zurückgewiesen.
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